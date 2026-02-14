हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Dhanu Rashifal 14 February 2026: धनु राशि विदेशी काम और शिक्षा में मिलेगी बड़ी सफलता, गुरु के आशीर्वाद से बनेंगे बिगड़े काम

Sagittarius Horoscope 14 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Feb 2026 03:48 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 14 February 2026 in Hindi: धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope): आज 14 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संगम है. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और नई संभावनाओं से भरा है. चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि (First House) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और आत्मविश्वास दिखाई देगा. आज आप ज्ञान और उत्साह के संगम के साथ आगे बढ़ेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज दबाव कम रहेगा, जिससे आप बारीक से बारीक काम को भी पूरी परफेक्शन के साथ कर पाएंगे. विशेष रूप से आईटी प्रोफेशनल्स के लिए दिन शानदार है. आपके बॉस आपकी कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए आपको पूरी आजादी देंगे, जिससे आपकी रचनात्मकता (Creativity) निखर कर सामने आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप "टॉप गियर" में रहेंगे. शरीर और मन दोनों में ताजगी महसूस होगी. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहने से आप न केवल दफ्तर बल्कि घर के कामों को भी उत्साह के साथ पूरा करेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'ऑर्गनाइजेशन' का है. यदि आपके पास व्यवस्थित नोट्स हैं, तो रिवीजन करना आपके लिए बहुत आसान और समय बचाने वाला होगा. आपकी पढ़ाई की दक्षता (Efficiency) बढ़ेगी, जिससे परीक्षा का डर दूर होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

रिश्तों में आज "समर्पण" (Surrender) का भाव रहेगा. यदि किसी से अनबन चल रही थी, तो आज पहल करना और झुकना आपके रिश्ते को टूटने से बचा लेगा. याद रखें, झुकना कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन और रिश्ते को अहमियत देना है.

  • भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखकर अपनी मेज या दीवार पर लगाएं और मन में सफलता का संकल्प लें.

(FAQs)

1. आज नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी?
   आज आपको कार्यस्थल पर अपने तरीके से काम करने की "स्वतंत्रता" मिलेगी, जो किसी भी प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है.

2. ई-कॉमर्स बिजनेस में बिक्री बढ़ाने का क्या तरीका है?
    पंचांग के संकेतों के अनुसार, आज अपने प्रोडक्ट के विजुअल्स और फोटोग्राफी को आकर्षक बनाने से कन्वर्जन रेट (Conversion Rate) में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.

3. रिश्तों में सुधार के लिए आज का विशेष मंत्र क्या है?
    आज "सरेंडर" यानी अहंकार को त्यागकर सामने वाले की बात सुनना और समझना ही आपके रिश्तों की कड़वाहट को खत्म करने का एकमात्र उपाय है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 03:48 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
