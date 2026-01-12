स्वास्थ्य राशिफल
आज जॉइंट पेन से राहत मिलने के संकेत हैं. फिर भी लंबे समय तक बैठने या गलत पोस्चर से बचें. हल्की स्ट्रेचिंग, योग और गर्म पानी से स्नान आपको और बेहतर महसूस कराएगा. मानसिक रूप से आप हल्के और ऊर्जावान रहेंगे.
बिजनेस राशिफल
प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े व्यापारियों के लिए दिन बहुत शुभ है. कोई पुरानी अटकी हुई डील फाइनल हो सकती है जिससे अच्छा मुनाफा मिलेगा. अन्य व्यापारियों को भी अपने बिजनेस में सफलता मिलेगी. यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो पहले उसकी अच्छी तरह से रिसर्च जरूर करें.
नौकरी और करियर राशिफल
मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों को प्रोफेशनल लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, जिससे आगे चलकर करियर में बड़ा फायदा हो सकता है. वर्कस्पेस पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास सबको प्रभावित करेगा, जिससे सीनियर भी आपके काम से खुश रहेंगे.
फाइनेंस राशिफल
आज आपकी आय को बढ़ाने की प्लानिंग सफल हो सकती है. नए स्रोतों से कमाई के विचार आपके मन में आएंगे. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है, तभी पैसा सुरक्षित रहेगा और लाभ भी मिलेगा.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में चल रही गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है. जीवनसाथी के साथ ट्रेवल की प्लानिंग भी बन सकती है, जिससे रिश्तों में दोबारा मिठास आएगी. परिवार में सामान्य और संतुलित माहौल रहेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों को पढ़ाई में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा. लेकिन यदि आप निरंतर अभ्यास और फोकस बनाए रखते हैं, तो जल्द ही स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी. पॉजिटिव सोच आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगी.
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 1
उपाय: आज भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे भाग्य और मानसिक शांति दोनों मजबूत होंगे.
FAQs
1. क्या आज प्रॉपर्टी में निवेश करना शुभ है?
हाँ, खासकर पुरानी डील फाइनल करने के लिए दिन अनुकूल है.
2. नौकरी में तरक्की के योग हैं क्या?
हाँ, प्रोफेशनल लोगों से संपर्क और आपकी मेहनत से अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
3. पढ़ाई में आ रही परेशानी कैसे दूर होगी?
नियमित टाइम-टेबल और पॉजिटिव सोच से जल्दी सुधार होगा.