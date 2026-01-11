Dhanu Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में है, जिससे बड़े लोगों की सलाह, मित्रों का सहयोग और सामाजिक संपर्क आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य राशिफल

आज कंधों और गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है. ज्यादा देर मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करने से बचें और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. हल्का योग और गर्म पानी से सिकाई फायदेमंद रहेगी. मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे.

बिजनेस राशिफल

यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद करना ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है. बिजनेसमैन को बड़े क्लाइंट्स और पुराने कस्टमर्स पर खास ध्यान देना चाहिए. उनसे मिलना-जुलना और समय-समय पर विजिट करना आपके कारोबार को आगे बढ़ाएगा.

नौकरी और करियर राशिफल

सुकर्मा योग बनने से आज सीनियर्स और बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का योग बन सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह दिन बहुत अनुकूल है.

फाइनेंस राशिफल

आय में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं. हालांकि निवेश से पहले सही समय का इंतजार करें. फिजूलखर्ची से बचेंगे तो भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति बना पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ आज स्वादिष्ट भोजन और अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपकी बड़ी परेशानियों को भी आसान बना देगा. रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी. पढ़ाई में निरंतरता और आत्मविश्वास से सफलता मिल सकती है.

यात्रा और युवा वर्ग

यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन में नया मोड़ ला सकती है. न्यू जनरेशन को पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी.

शुभ रंग: रेड

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 6

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु या बृहस्पति देव को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, 14 जनवरी के बाद निवेश करना ज्यादा शुभ रहेगा.

2. क्या करियर में कोई अच्छा मौका मिलेगा?

हां, सीनियर्स और बॉस के सहयोग से आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

3. क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा?

जी हां, परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और माहौल खुशहाल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.