हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSagittarius Rashifal 11 January 2026: धनु राशि की किस्मत करवट लेगी, यात्रा में मिलेगी बड़ी खबर और प्यार से बदलेगा जीवन

Sagittarius Rashifal 11 January 2026: धनु राशि की किस्मत करवट लेगी, यात्रा में मिलेगी बड़ी खबर और प्यार से बदलेगा जीवन

Sagittarius Horoscope 11 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Dhanu Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में है, जिससे बड़े लोगों की सलाह, मित्रों का सहयोग और सामाजिक संपर्क आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य राशिफल

आज कंधों और गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है. ज्यादा देर मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करने से बचें और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. हल्का योग और गर्म पानी से सिकाई फायदेमंद रहेगी. मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे.

बिजनेस राशिफल

यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद करना ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि अभी मलमास चल रहा है. बिजनेसमैन को बड़े क्लाइंट्स और पुराने कस्टमर्स पर खास ध्यान देना चाहिए. उनसे मिलना-जुलना और समय-समय पर विजिट करना आपके कारोबार को आगे बढ़ाएगा.

नौकरी और करियर राशिफल

सुकर्मा योग बनने से आज सीनियर्स और बॉस का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का योग बन सकता है. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह दिन बहुत अनुकूल है.

फाइनेंस राशिफल

आय में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं. हालांकि निवेश से पहले सही समय का इंतजार करें. फिजूलखर्ची से बचेंगे तो भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति बना पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ आज स्वादिष्ट भोजन और अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपकी बड़ी परेशानियों को भी आसान बना देगा. रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी. पढ़ाई में निरंतरता और आत्मविश्वास से सफलता मिल सकती है.

यात्रा और युवा वर्ग

यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन में नया मोड़ ला सकती है. न्यू जनरेशन को पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी.

शुभ रंग: रेड
शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 6

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु या बृहस्पति देव को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, 14 जनवरी के बाद निवेश करना ज्यादा शुभ रहेगा.

2. क्या करियर में कोई अच्छा मौका मिलेगा?
हां, सीनियर्स और बॉस के सहयोग से आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

3. क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा?
जी हां, परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और माहौल खुशहाल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Horoscope Today Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Rashifal 2026
