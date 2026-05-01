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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 1 May 2026: धनु राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से कानूनी विवादों में मिलेगी बड़ी जीत, ससुराल पक्ष से धन लाभ

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 May 2026: धनु राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से कानूनी विवादों में मिलेगी बड़ी जीत, ससुराल पक्ष से धन लाभ

Saggitarius Horoscope: धनु राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से कानूनी विवादों में मिलेगी जीत, बड़ी बहन और ससुराल पक्ष से होगा धन लाभ. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 04:05 AM (IST)
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  • आर्थिक और कानूनी मोर्चे पर बड़ी जीत, अटके पैसे मिलने की संभावना।
  • कार्यस्थल पर प्रदर्शन से प्रभावित होकर मिलेगी नई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी।
  • पारिवारिक जीवन में मधुरता, ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग।
  • स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक साहस और शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. धनु राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा है. चंद्रमा आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आर्थिक लाभ और रिश्तों में मजबूती का संकेत देते हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का शुभ संयोग आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय धैर्य बनाए रखें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक और कानूनी मोर्चे पर आज आपकी बड़ी जीत होने वाली है. काफी समय से चली आ रही कानूनी पेचीदगियां आज सुलझ जाएंगी और कोर्ट-कचहरी का फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है. चंद्रमा के लाभ भाव में होने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे. पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं और निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलने के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज आपकी कार्यशैली और मेहनत का जादू चलेगा. मैनेजमेंट आपके प्रदर्शन से इतना प्रभावित होगा कि भविष्य के किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का व्यवहार बहुत सहयोगात्मक रहेगा, जिससे काम का बोझ महसूस नहीं होगा और आप समय से पहले अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. चंद्रमा के प्रभाव से बड़ी बहन के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता और मजबूती आएगी. ससुराल पक्ष से किसी विशेष उपहार या आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए भी दिन अनुकूल है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक है. परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हों, आपका जज्बा कम नहीं होगा. आप अपनी इच्छाशक्ति के बल पर विपरीत हालातों में भी पढ़ाई का रास्ता निकाल लेंगे और कठिन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आप खुद को 'सुपर फिट' महसूस करेंगे. हृदय गति सामान्य रहेगी और मानसिक साहस चरम पर होगा. आज आपकी शारीरिक क्षमता इतनी बेहतर रहेगी कि भारी वर्कआउट या जिम ट्रेनिंग भी आपको बहुत आसान लगेगी. फिटनेस के प्रति आपका समर्पण आज आपको ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: पूर्णिमा के पावन अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें या घर में कपूर जलाकर आरती करें. किसी मंदिर में चावल का दान करना शुभ रहेगा.

FAQs
1. क्या आज कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी?
जी हां, आज ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे पुरानी कानूनी उलझनों से मुक्ति मिलने के प्रबल संकेत हैं.

2. आज करियर के लिए कौन सा विशेष अवसर मिल सकता है?
आज मैनेजमेंट आपको किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की लीडरशिप या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है.

3. आज का लकी कलर और उसका महत्व क्या है?
आज का लकी कलर सफेद है, जो मानसिक शांति और स्पष्टता का प्रतीक है. आज सफेद वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 04:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

क्या आज धनु राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा?

जी हाँ, चंद्रमा के लाभ भाव में होने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे और पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं।

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नौकरी-पेशा के लिए कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत से प्रभावित होकर मैनेजमेंट आपको किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकता है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद करें?

बड़ी बहन के साथ संबंध मजबूत होंगे और ससुराल पक्ष से उपहार या धन लाभ के योग हैं, जिससे वैवाहिक जीवन मधुर होगा।

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विकट परिस्थितियों में भी आप इच्छाशक्ति से पढ़ाई का रास्ता निकालेंगे और कठिन विषयों पर पकड़ मजबूत करेंगे।

आज का शुभ समय क्या है और राहुकाल कब है?

शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा।

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