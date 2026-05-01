Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आर्थिक और कानूनी मोर्चे पर बड़ी जीत, अटके पैसे मिलने की संभावना।

कार्यस्थल पर प्रदर्शन से प्रभावित होकर मिलेगी नई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी।

पारिवारिक जीवन में मधुरता, ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग।

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक साहस और शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. धनु राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा है. चंद्रमा आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आर्थिक लाभ और रिश्तों में मजबूती का संकेत देते हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का शुभ संयोग आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय धैर्य बनाए रखें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक और कानूनी मोर्चे पर आज आपकी बड़ी जीत होने वाली है. काफी समय से चली आ रही कानूनी पेचीदगियां आज सुलझ जाएंगी और कोर्ट-कचहरी का फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है. चंद्रमा के लाभ भाव में होने से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे. पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं और निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलने के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी कार्यशैली और मेहनत का जादू चलेगा. मैनेजमेंट आपके प्रदर्शन से इतना प्रभावित होगा कि भविष्य के किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का व्यवहार बहुत सहयोगात्मक रहेगा, जिससे काम का बोझ महसूस नहीं होगा और आप समय से पहले अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. चंद्रमा के प्रभाव से बड़ी बहन के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता और मजबूती आएगी. ससुराल पक्ष से किसी विशेष उपहार या आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए भी दिन अनुकूल है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रेरणादायक है. परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हों, आपका जज्बा कम नहीं होगा. आप अपनी इच्छाशक्ति के बल पर विपरीत हालातों में भी पढ़ाई का रास्ता निकाल लेंगे और कठिन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप खुद को 'सुपर फिट' महसूस करेंगे. हृदय गति सामान्य रहेगी और मानसिक साहस चरम पर होगा. आज आपकी शारीरिक क्षमता इतनी बेहतर रहेगी कि भारी वर्कआउट या जिम ट्रेनिंग भी आपको बहुत आसान लगेगी. फिटनेस के प्रति आपका समर्पण आज आपको ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: पूर्णिमा के पावन अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें या घर में कपूर जलाकर आरती करें. किसी मंदिर में चावल का दान करना शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी?

जी हां, आज ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे पुरानी कानूनी उलझनों से मुक्ति मिलने के प्रबल संकेत हैं.

2. आज करियर के लिए कौन सा विशेष अवसर मिल सकता है?

आज मैनेजमेंट आपको किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की लीडरशिप या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है.

3. आज का लकी कलर और उसका महत्व क्या है?

आज का लकी कलर सफेद है, जो मानसिक शांति और स्पष्टता का प्रतीक है. आज सफेद वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा.

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