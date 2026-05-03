Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संडे की शुरुआत पॉजिटिव, संतुलित और नक्षत्रों के शुभ संयोग के साथ।

वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि पर मालव्य योग की 'Main Character Energy'।

दोपहर राहुकाल में 'Heavy' निर्णय टालें, यात्रा पश्चिम दिशा शुभ।

मेष: हेल्थ फिट, बिज़नेस में दोस्तों का सपोर्ट, 'Chill but Alert' रहें।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 3 May 2026: संडे की शुरुआत एक बहुत ही 'Chill' और पॉजिटिव नोट पर हो रही है! पंचांग के अनुसार, आज पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी. सुबह 07:10 तक विशाखा नक्षत्र है, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की एंट्री होगी, जो आपके दिन को और भी 'Balanced' बना देगा.

सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य के साथ-साथ वरियान योग का भी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग की 'Main Character Energy' आज आपके व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देगी. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहकर आपकी 'Intuition' को शार्प करेंगे.

दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी 'Heavy' डिसीजन लेने से बचें. शुभ काम के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे 'Perfect' है. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Relaxing' और लकी रहेगी!

आइए जानते हैं, आज आपका संडे 'Slay' मोड में रहेगा या आपको 'Low-Key' रहने की जरूरत है?

मेष (Aries): द संडे वाइब चेक

मेष वालों, आज का दिन आपके लिए काफी 'Balanced' रहने वाला है. हेल्थ के मामले में आप एकदम फिट महसूस करेंगे, लेकिन जब बात ड्राइविंग की आए, तो 'Safety First' वाला एटीट्यूड रखें. लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी 'Road Trip' पर निकल जाएं. बिजनेस में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आपके दोस्त 'Financial Support' के लिए तैयार खड़े हैं. आज का मंत्र है: "Chill but Alert". संडे को एंजॉय करें लेकिन सोशल मीडिया पर 'Doomscrolling' से बचें.

वृषभ (Taurus): नो मोर ड्रामा

रविवार का दिन थोड़ा 'Heavy' रह सकता है. व्यर्थ की भागदौड़ आपका मन अशांत कर सकती है, जिससे आपको 'Burnout' महसूस होगा. व्यापार में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है, इसलिए आज 'FOMO' फील करने के बजाय अपनी गलतियों से सीखें. परिवार की तरफ से कोई दुखद खबर मिल सकती है जो आपकी वाइब खराब कर सकती है. आज अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें और 'Digital Detox' करें. याद रखें, हर संडे 'LIT' नहीं होता, कभी-कभी 'Silent Mode' भी जरूरी है.

मिथुन (Gemini): मनी मैग्नेट वाइब्स

मिथुन वालों, आज आपकी 'Financial Status' काफी मजबूत होने वाली है. पुराने कर्ज की समस्या हल होगी, जो आपके लिए किसी 'Big Relief' से कम नहीं है. आप किसी नए प्रोजेक्ट या स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं. हेल्थ में थोड़े 'Ups and Downs' रहेंगे, पर संडे की पार्टी वाली एनर्जी कम नहीं होगी. घर में किसी मांगलिक कार्य का योग है, जिससे माहौल एकदम 'Wholesome' रहेगा. आज आप 'Main Character' एनर्जी में रहेंगे, तो अपने गोल्स पर फोकस करें.

कर्क (Cancer): विनिंग स्ट्रीक

कर्क राशि वालों, आप आज 'Slay' करने के मूड में हैं! जिस काम के लिए आप महीनों से मेहनत कर रहे थे, आज उसमें सफलता मिलेगी. साझेदारी (Partnership) में काम करना आपके लिए 'Profitable' रहेगा. आय के नए स्रोत (New Income Streams) बनेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. घर में किसी नए सदस्य का आना खुशियाँ बढ़ा देगा. आज का दिन 'Success & Celebration' के नाम है. अपने अचीवमेंट्स को दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें और संडे का पूरा आनंद लें.

सिंह (Leo): स्टे अवे फ्रॉम रेड फ्लैग्स

सिंह वालों, आज का दिन थोड़ा 'Tricky' है. आप बिना वजह के विवादों में फंस सकते हैं और लोग आप पर 'Fake Accusations' लगा सकते हैं. हेल्थ में कमजोरी महसूस होगी, इसलिए संडे को 'Hustle' करने के बजाय आराम करें. व्यापार में अभी कोई बड़ा चेंज न करें, वरना 'Loss' हो सकता है. परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए आज बहस को 'Left Swipe' करें. अपनी शांति बनाए रखें और खुद को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करें.

कन्या (Virgo): ट्रस्ट इश्यूज

आज किसी करीबी का व्यवहार आपको 'Hurt' कर सकता है. कोई रिश्तेदार आपके साथ बड़ा विवाद कर सकता है, जिससे आपकी 'Mental Peace' डिस्टर्ब होगी. बिजनेस पार्टनर पर 'Blind Trust' न करें, क्योंकि आज धोखा मिलने के चांस हैं. हेल्थ का ख्याल रखें और वाहन चलाते समय 'Hyper-focused' रहें. आज का दिन खुद को पैम्पर करने और फालतू के सोशल ड्रामा से दूर रहने का है. अपनी बाउंड्रीज सेट करें और 'No' कहना सीखें.

तुला (Libra): सोल सर्चिंग संडे

तुला वालों, आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा. किसी 'Special Someone' से मुलाकात आपकी संडे की वाइब को 'Top-Tier' बना देगी. आप किसी धार्मिक यात्रा या 'Solo Trip' पर जा सकते हैं, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी. परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे और व्यापार में लाभ के योग हैं. आज आप कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं. कुल मिलाकर, आज का दिन 'Peace & Productivity' का परफेक्ट मिक्स है. अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करें.

वृश्चिक (Scorpio): मेजर फ्लेक्स

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन 'Epic' होने वाला है. कार्यक्षेत्र में जबरदस्त लाभ होगा और अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो आज आपको 'Green Signal' मिल सकता है. माता-पिता की हेल्थ में सुधार से घर का माहौल 'Positive' रहेगा. आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने का बड़ा डिसीजन ले सकते हैं. आज आप जो भी छुएंगे, वो सोना बन जाएगा. इस 'Winning' एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करें और अपनी जीत का जश्न मनाएं.

धनु (Sagittarius): हैंडल विद केयर

धनु वालों, आज हेल्थ को लेकर थोड़ी 'Tension' हो सकती है. पारिवारिक समस्याएं आपके मन को अशांत करेंगी, जिससे आप थोड़ा 'Low' महसूस करेंगे. ऑफिस या बिजनेस में सहयोगियों की वजह से कोई बड़ा काम आपके हाथ से निकल सकता है, इसलिए 'Stay Alert'. वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि आज एक्सीडेंट के योग हैं. आज के दिन का मंत्र है: "Patience is Key". संडे को रिलैक्स करने की कोशिश करें और बड़े फैसलों को कल के लिए टाल दें.

मकर (Capricorn): कोपिंग मोड ऑन

रविवार का दिन थोड़ा 'Heavy' रह सकता है. हेल्थ बिगड़ सकती है और किसी प्रियजन से जुड़ी अप्रिय खबर आपका मूड खराब कर सकती है. व्यापार में सावधानी बरतें, क्योंकि हानि होने की संभावना है. लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपनी गाड़ी को अच्छे से 'Check' कर लें. किसी से भी झगड़ा करने से बचें, क्योंकि बात बढ़ सकती है. आज का दिन 'Survival' और शांति का है. खुद को पॉजिटिव रखें और अच्छी किताबें पढ़ें या म्यूजिक सुनें.

कुंभ (Aquarius): संडे सॉर्टेड है

कुंभ राशि वालों, रविवार का दिन आज 'Superb' रहने वाला है! लीगल मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. दोस्तों और रिश्तेदारों से 'Financial Help' मिलने के योग हैं. व्यापार में तगड़ा प्रॉफिट होगा और आप किसी नए स्टार्टअप की प्लानिंग कर सकते हैं. धार्मिक यात्रा पर जाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. आज का दिन 'Growth & Connection' का है. अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और संडे को यादगार बनाएं.

मीन (Pisces): ड्रीम्स कम ट्रू

मीन वालों के लिए रविवार का दिन 'Lucky' है. आप कोई नया प्रोजेक्ट या हॉबी शुरू कर सकते हैं. किसी खास व्यक्ति से मिलना आपके लिए 'Life-changing' हो सकता है. माता-पिता के साथ मिलकर आप फ्यूचर के लिए 'Big Plans' बनाएंगे. नया वाहन या घर खरीदने के योग बन रहे हैं, जो आपके लाइफस्टाइल को 'Upgrade' करेगा. आज आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होगी, तो इसका पूरा फायदा उठाएं. संडे को पूरी तरह से 'Slay' करें!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.