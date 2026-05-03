हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल 3 मई 2026: बुधादित्य और वरियान योग से आज इन 4 राशियों की लाइफ होगी 'LIT', जानें अपना भाग्य!

Gen-Z राशिफल 3 मई 2026: बुधादित्य और वरियान योग से आज इन 4 राशियों की लाइफ होगी 'LIT', जानें अपना भाग्य!

Aaj ka Gen-Z Rashifal: वरियान और मालव्य योग का 'Super' कॉम्बो! 3 मई 2026 को किन राशियों की लाइफ होगी 'LIT' और किसे चाहिए 'Reality Check'? जानें रविवार का अपना पूरा 'Vibe Check' और शुभ मुहूर्त.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 03 May 2026 01:19 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • संडे की शुरुआत पॉजिटिव, संतुलित और नक्षत्रों के शुभ संयोग के साथ।
  • वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि पर मालव्य योग की 'Main Character Energy'।
  • दोपहर राहुकाल में 'Heavy' निर्णय टालें, यात्रा पश्चिम दिशा शुभ।
  • मेष: हेल्थ फिट, बिज़नेस में दोस्तों का सपोर्ट, 'Chill but Alert' रहें।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 3 May 2026: संडे की शुरुआत एक बहुत ही 'Chill' और पॉजिटिव नोट पर हो रही है! पंचांग के अनुसार, आज पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी. सुबह 07:10 तक विशाखा नक्षत्र है, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र की एंट्री होगी, जो आपके दिन को और भी 'Balanced' बना देगा.

सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य के साथ-साथ वरियान योग का भी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग की 'Main Character Energy' आज आपके व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देगी. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहकर आपकी 'Intuition' को शार्प करेंगे.

दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी 'Heavy' डिसीजन लेने से बचें. शुभ काम के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे 'Perfect' है. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Relaxing' और लकी रहेगी!

आइए जानते हैं, आज आपका संडे 'Slay' मोड में रहेगा या आपको 'Low-Key' रहने की जरूरत है?

Tarot Rashifal 3 May 2026: आज इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सितारे, जानें अपनी किस्मत का हाल

मेष (Aries): द संडे वाइब चेक

मेष वालों, आज का दिन आपके लिए काफी 'Balanced' रहने वाला है. हेल्थ के मामले में आप एकदम फिट महसूस करेंगे, लेकिन जब बात ड्राइविंग की आए, तो 'Safety First' वाला एटीट्यूड रखें. लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी 'Road Trip' पर निकल जाएं. बिजनेस में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आपके दोस्त 'Financial Support' के लिए तैयार खड़े हैं. आज का मंत्र है: "Chill but Alert". संडे को एंजॉय करें लेकिन सोशल मीडिया पर 'Doomscrolling' से बचें.

वृषभ (Taurus): नो मोर ड्रामा

रविवार का दिन थोड़ा 'Heavy' रह सकता है. व्यर्थ की भागदौड़ आपका मन अशांत कर सकती है, जिससे आपको 'Burnout' महसूस होगा. व्यापार में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है, इसलिए आज 'FOMO' फील करने के बजाय अपनी गलतियों से सीखें. परिवार की तरफ से कोई दुखद खबर मिल सकती है जो आपकी वाइब खराब कर सकती है. आज अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें और 'Digital Detox' करें. याद रखें, हर संडे 'LIT' नहीं होता, कभी-कभी 'Silent Mode' भी जरूरी है.

मिथुन (Gemini): मनी मैग्नेट वाइब्स

मिथुन वालों, आज आपकी 'Financial Status' काफी मजबूत होने वाली है. पुराने कर्ज की समस्या हल होगी, जो आपके लिए किसी 'Big Relief' से कम नहीं है. आप किसी नए प्रोजेक्ट या स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं. हेल्थ में थोड़े 'Ups and Downs' रहेंगे, पर संडे की पार्टी वाली एनर्जी कम नहीं होगी. घर में किसी मांगलिक कार्य का योग है, जिससे माहौल एकदम 'Wholesome' रहेगा. आज आप 'Main Character' एनर्जी में रहेंगे, तो अपने गोल्स पर फोकस करें.

कर्क (Cancer): विनिंग स्ट्रीक

कर्क राशि वालों, आप आज 'Slay' करने के मूड में हैं! जिस काम के लिए आप महीनों से मेहनत कर रहे थे, आज उसमें सफलता मिलेगी. साझेदारी (Partnership) में काम करना आपके लिए 'Profitable' रहेगा. आय के नए स्रोत (New Income Streams) बनेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. घर में किसी नए सदस्य का आना खुशियाँ बढ़ा देगा. आज का दिन 'Success & Celebration' के नाम है. अपने अचीवमेंट्स को दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें और संडे का पूरा आनंद लें.

सिंह (Leo): स्टे अवे फ्रॉम रेड फ्लैग्स

सिंह वालों, आज का दिन थोड़ा 'Tricky' है. आप बिना वजह के विवादों में फंस सकते हैं और लोग आप पर 'Fake Accusations' लगा सकते हैं. हेल्थ में कमजोरी महसूस होगी, इसलिए संडे को 'Hustle' करने के बजाय आराम करें. व्यापार में अभी कोई बड़ा चेंज न करें, वरना 'Loss' हो सकता है. परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए आज बहस को 'Left Swipe' करें. अपनी शांति बनाए रखें और खुद को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करें.

कन्या (Virgo): ट्रस्ट इश्यूज

आज किसी करीबी का व्यवहार आपको 'Hurt' कर सकता है. कोई रिश्तेदार आपके साथ बड़ा विवाद कर सकता है, जिससे आपकी 'Mental Peace' डिस्टर्ब होगी. बिजनेस पार्टनर पर 'Blind Trust' न करें, क्योंकि आज धोखा मिलने के चांस हैं. हेल्थ का ख्याल रखें और वाहन चलाते समय 'Hyper-focused' रहें. आज का दिन खुद को पैम्पर करने और फालतू के सोशल ड्रामा से दूर रहने का है. अपनी बाउंड्रीज सेट करें और 'No' कहना सीखें.

तुला (Libra): सोल सर्चिंग संडे

तुला वालों, आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा. किसी 'Special Someone' से मुलाकात आपकी संडे की वाइब को 'Top-Tier' बना देगी. आप किसी धार्मिक यात्रा या 'Solo Trip' पर जा सकते हैं, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी. परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे और व्यापार में लाभ के योग हैं. आज आप कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं. कुल मिलाकर, आज का दिन 'Peace & Productivity' का परफेक्ट मिक्स है. अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करें.

वृश्चिक (Scorpio): मेजर फ्लेक्स

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन 'Epic' होने वाला है. कार्यक्षेत्र में जबरदस्त लाभ होगा और अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो आज आपको 'Green Signal' मिल सकता है. माता-पिता की हेल्थ में सुधार से घर का माहौल 'Positive' रहेगा. आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने का बड़ा डिसीजन ले सकते हैं. आज आप जो भी छुएंगे, वो सोना बन जाएगा. इस 'Winning' एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करें और अपनी जीत का जश्न मनाएं.

धनु (Sagittarius): हैंडल विद केयर

धनु वालों, आज हेल्थ को लेकर थोड़ी 'Tension' हो सकती है. पारिवारिक समस्याएं आपके मन को अशांत करेंगी, जिससे आप थोड़ा 'Low' महसूस करेंगे. ऑफिस या बिजनेस में सहयोगियों की वजह से कोई बड़ा काम आपके हाथ से निकल सकता है, इसलिए 'Stay Alert'. वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें, क्योंकि आज एक्सीडेंट के योग हैं. आज के दिन का मंत्र है: "Patience is Key". संडे को रिलैक्स करने की कोशिश करें और बड़े फैसलों को कल के लिए टाल दें.

मकर (Capricorn): कोपिंग मोड ऑन

रविवार का दिन थोड़ा 'Heavy' रह सकता है. हेल्थ बिगड़ सकती है और किसी प्रियजन से जुड़ी अप्रिय खबर आपका मूड खराब कर सकती है. व्यापार में सावधानी बरतें, क्योंकि हानि होने की संभावना है. लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपनी गाड़ी को अच्छे से 'Check' कर लें. किसी से भी झगड़ा करने से बचें, क्योंकि बात बढ़ सकती है. आज का दिन 'Survival' और शांति का है. खुद को पॉजिटिव रखें और अच्छी किताबें पढ़ें या म्यूजिक सुनें.

कुंभ (Aquarius): संडे सॉर्टेड है

कुंभ राशि वालों, रविवार का दिन आज 'Superb' रहने वाला है! लीगल मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. दोस्तों और रिश्तेदारों से 'Financial Help' मिलने के योग हैं. व्यापार में तगड़ा प्रॉफिट होगा और आप किसी नए स्टार्टअप की प्लानिंग कर सकते हैं. धार्मिक यात्रा पर जाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. आज का दिन 'Growth & Connection' का है. अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और संडे को यादगार बनाएं.

मीन (Pisces): ड्रीम्स कम ट्रू

मीन वालों के लिए रविवार का दिन 'Lucky' है. आप कोई नया प्रोजेक्ट या हॉबी शुरू कर सकते हैं. किसी खास व्यक्ति से मिलना आपके लिए 'Life-changing' हो सकता है. माता-पिता के साथ मिलकर आप फ्यूचर के लिए 'Big Plans' बनाएंगे. नया वाहन या घर खरीदने के योग बन रहे हैं, जो आपके लाइफस्टाइल को 'Upgrade' करेगा. आज आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होगी, तो इसका पूरा फायदा उठाएं. संडे को पूरी तरह से 'Slay' करें!

Kal Ka Rashifal: 3 मई 2026 रविवार का दिन वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए लेकर आएगा बड़ी खुशखबरी, जानें अपना भविष्यफल!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 03 May 2026 01:19 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal GEN Z Astrology GenZ Horoscope

Frequently Asked Questions

3 मई 2026 को कौन से योग बन रहे हैं?

3 मई 2026 को वाशि, सुनफा, बुधादित्य और वरियान योग का सहयोग मिल रहा है।

कौन सी राशियों के लिए मालव्य योग 'Main Character Energy' देगा?

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग व्यक्तित्व में चार चाँद लगाएगा।

3 मई 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें।

शुभ कार्यों के लिए 3 मई 2026 को सबसे अच्छा समय कौन सा है?

शुभ काम के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सबसे अच्छा रहेगा।

पश्चिम दिशा की यात्रा 3 मई 2026 को कैसी रहेगी?

पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए आरामदायक और भाग्यशाली रहेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Gen-Z राशिफल 3 मई 2026: बुधादित्य और वरियान योग से आज इन 4 राशियों की लाइफ होगी 'LIT', जानें अपना भाग्य!
Gen-Z राशिफल 3 मई 2026: सितारों का 'Reality Check' आज आपकी राशि 'Slay' करेगी या आपको चाहिए थोड़ा 'Self-Care'?
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 3 मई 2026 रविवार का दिन वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए लेकर आएगा बड़ी खुशखबरी, जानें अपना भविष्यफल!
कल का राशिफल (3 मई 2026): वरियान और मालव्य योग का अद्भुत संयोग, इन 2 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा, जानें रविवार का पंचांग
राशिफल
Tarot Rashifal 3 May 2026: आज इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सितारे, जानें अपनी किस्मत का हाल
टैरो राशिफल 3 मई 2026: तुला और धनु राशि वालों के लिए बन रहे हैं धन प्राप्ति के प्रबल योग, जानें अपनी राशि
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 2 May 2026: मीन राशि वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह
मीन राशिफल 2 मई 2026: वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी के लिए क्या बोले अखिलेश यादव?
'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी के लिए क्या बोले अखिलेश यादव?
विश्व
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की ट्रंप को सख्त चेतावनी
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की चेतावनी
क्रिकेट
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए...', 'भूत बंगला' अक्षय कुमार के कहने पर कटा तब्बू का रोल? प्रियदर्शन ने किया खुलासा
'शर्म आनी चाहिए...', 'भूत बंगला' अक्षय कुमार के कहने पर कटा तब्बू का रोल? प्रियदर्शन ने किया खुलासा
इंडिया
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
विश्व
'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'
'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'
हेल्थ
Nutrient Deficiency Symptoms: बिना वजह रहता है मूड खराब? शरीर में इन विटामिन की कमी तो नहीं है वजह
बिना वजह रहता है मूड खराब? शरीर में इन विटामिन की कमी तो नहीं है वजह
एग्रीकल्चर
घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका
घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget