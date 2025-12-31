हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Health 2026 Horoscope: नए साल 2026 में मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर देना होगा खास ध्यान

Capricorn Health 2026 Horoscope: मकर स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 मिला-जुला रहेगा. मानसिक तनाव, सावधानी और अनुशासित दिनचर्या जरूरी होगी, जबकि ध्यान-योग से सेहत में सुधार संभव है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Health 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकती है. ठंडी हवाओं और मौसम की वजह से सर्दी, खांसी जैसी आम बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं.

यदि आपको पहले से किसी प्रकार की सांस से जुड़ी समस्या है, तो यह समय आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है. इसके अलावा, छाती से संबंधित विकार, जैसे कफ जमा होना या सांस लेने में कठिनाई, भी हो सकते हैं. इन समस्याओं को हल्के में न लें. गर्म पानी का सेवन करें और खुद को ठंड से बचाकर रखें.

साल का मध्य भाग: साल के मध्य से स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा. विशेषकर पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी. पेट संबंधी विकार जैसे गैस, कब्ज या अपच से निजात पाने के अच्छे अवसर हैं.

  • सही समय पर भोजन करें.
  • हल्का और पौष्टिक आहार लें.
  • नियमित सैर और फिजिकल एक्टिविटी अपनाएं.

इन उपायों से स्वास्थ्य में संतुलन और सुधार देखने को मिलेगा.

साल की तीसरी तिमाही: मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की समस्या सामने आ सकती है. अत्यधिक थकान से बचें और भरपूर पानी पीएं.

साल का अंतिम महीना: जीवनशैली को नियंत्रित रखना आवश्यक है. रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन को अपनाएं. चोट से बचें और किसी भी यात्रा से पहले सेहत का पूरा ध्यान रखें. बदलते मौसम के प्रति संवेदनशील रहें.

ज्योतिष उपाय:

  • ठंडे मौसम में अपने शरीर को गर्म रखें और पौष्टिक आहार लें.
  • नियमित सैर और हल्की व्यायाम करें.
  • फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन अपनाएं.
  • पानी का पर्याप्त सेवन करें.

FAQs

  1. 2026 की शुरुआत में स्वास्थ्य के लिए मकर राशि के जातकों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
    ठंडी हवाओं और मौसम के कारण सर्दी-खांसी, सांस संबंधी समस्याओं से बचाव करें.

  2. पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत कब मिलेगी?
    साल के मध्य भाग में पेट संबंधी विकारों में सुधार संभव है.

  3. मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन से बचने के लिए क्या करें?
    अत्यधिक थकान से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्की व्यायाम करें.

  4. साल के अंतिम महीने में स्वास्थ्य के लिए कौन से उपाय जरूरी हैं?
    जीवनशैली नियंत्रित करें, रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन अपनाएं, और यात्रा के समय सतर्क रहें.

  5. स्वास्थ्य में सुधार के लिए सामान्य उपाय क्या हैं?
    पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, गर्म पानी का सेवन और मेडिटेशन स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Capricorn Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Capricorn Health Horoscope
और पढ़ें
