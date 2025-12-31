Capricorn Health 2026 Horoscope: नए साल 2026 में मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य पर देना होगा खास ध्यान
Capricorn Health 2026 Horoscope: मकर स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 मिला-जुला रहेगा. मानसिक तनाव, सावधानी और अनुशासित दिनचर्या जरूरी होगी, जबकि ध्यान-योग से सेहत में सुधार संभव है.
Capricorn Health 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकती है. ठंडी हवाओं और मौसम की वजह से सर्दी, खांसी जैसी आम बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं.
यदि आपको पहले से किसी प्रकार की सांस से जुड़ी समस्या है, तो यह समय आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है. इसके अलावा, छाती से संबंधित विकार, जैसे कफ जमा होना या सांस लेने में कठिनाई, भी हो सकते हैं. इन समस्याओं को हल्के में न लें. गर्म पानी का सेवन करें और खुद को ठंड से बचाकर रखें.
साल का मध्य भाग: साल के मध्य से स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा. विशेषकर पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी. पेट संबंधी विकार जैसे गैस, कब्ज या अपच से निजात पाने के अच्छे अवसर हैं.
- सही समय पर भोजन करें.
- हल्का और पौष्टिक आहार लें.
- नियमित सैर और फिजिकल एक्टिविटी अपनाएं.
इन उपायों से स्वास्थ्य में संतुलन और सुधार देखने को मिलेगा.
साल की तीसरी तिमाही: मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की समस्या सामने आ सकती है. अत्यधिक थकान से बचें और भरपूर पानी पीएं.
साल का अंतिम महीना: जीवनशैली को नियंत्रित रखना आवश्यक है. रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन को अपनाएं. चोट से बचें और किसी भी यात्रा से पहले सेहत का पूरा ध्यान रखें. बदलते मौसम के प्रति संवेदनशील रहें.
ज्योतिष उपाय:
- ठंडे मौसम में अपने शरीर को गर्म रखें और पौष्टिक आहार लें.
- नियमित सैर और हल्की व्यायाम करें.
- फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन अपनाएं.
- पानी का पर्याप्त सेवन करें.
