हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): मकर राशि वालों को इस सप्ताह धैर्य से मिलेगा बड़ा लाभ

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): मकर राशि वालों को इस सप्ताह धैर्य से मिलेगा बड़ा लाभ

Capricon weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मकर राशि वालों के लाभकारी रहेगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें, मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources

Makar Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन संयम, संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह समय जल्दबाज़ी से बचने और हर कदम सोच-समझकर रखने का है. अपने विचारों और कर्मों में संतुलन बनाए रखने से न सिर्फ कामकाज में बल्कि रिश्तों में भी स्थिरता आएगी. आज लिया गया सही फैसला आने वाले समय में आपकी मजबूत नींव बनेगा.

बिज़नेस

व्यवसाय से जुड़े मकर राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिर लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा. काम में निरंतरता बनाए रखना आज सबसे जरूरी है. जल्द मुनाफे के लालच में कोई बड़ा जोखिम न लें. यदि आप किसी नए सौदे या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सही समय का इंतजार करना बेहतर होगा.

पुराने ग्राहकों या साझेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में लाभ के रास्ते खुल सकते हैं. आज आपको यह समझ आएगा कि धैर्य ही आपके बिज़नेस की असली ताकत है.

नौकरी

नौकरीपेशा मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. कार्यस्थल पर संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में संयम रखें और किसी भी विवाद से दूर रहें.

यदि आप किसी निर्णय लेने की स्थिति में हैं, तो आज भावनाओं से नहीं बल्कि व्यावहारिक सोच से काम लें. आपकी मेहनत धीरे-धीरे रंग लाएगी, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें.

लव और फैमिली

पारिवारिक जीवन में आज समझदारी और धैर्य की जरूरत है. किसी सदस्य की बात से मन आहत हो सकता है, लेकिन शांत रहकर बातचीत से समाधान निकलेगा. प्रेम संबंधों में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

अधिक अपेक्षाएं रखने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. विवाहित लोगों के लिए आज का दिन रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर लेकर आ सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने का है. पढ़ाई या करियर को लेकर यदि मन में असमंजस चल रहा था, तो आज आपको दिशा मिल सकती है.

हालांकि सफलता के लिए निरंतर प्रयास जरूरी रहेगा. युवा वर्ग को आज जल्दबाज़ी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए और अनुभव से सीख लेनी चाहिए.

हेल्थ

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है. काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर चलें. अधिक तनाव लेने से बचें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. योग, ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास मानसिक शांति देगा. खान-पान में सादगी और नियमितता आज आपके लिए लाभकारी रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 4

  • भाग्यशाली रंग: नीला

 उपाय

  1. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का जल से अभिषेक करें.

  2. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

  3. शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें.

  4. शनिवार या सोमवार को काले तिल या चावल का दान करें.

FAQs 

Q1: क्या आज बिज़नेस में बड़ा फैसला लेना ठीक रहेगा?
आज जल्दबाज़ी से बचें. सोच-समझकर और सही समय देखकर निर्णय लें.

Q2: नौकरी में दबाव बढ़ सकता है क्या?
हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन संतुलन से काम लेने पर सब संभल जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 03 Jan 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Makar Rashifal Tarot Weekly Horoscope Capricon Weekly Horoscope
और पढ़ें
