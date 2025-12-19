हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Career Horoscope 2026: कर्क राशि करियर में संघर्ष के बाद सफलता, विदेश योग और पारिवारिक जीवन में सुधार के संकेत

Cancer Career Horoscope 2026: कर्क राशि करियर में संघर्ष के बाद सफलता, विदेश योग और पारिवारिक जीवन में सुधार के संकेत

Cancer Career Horoscope 2026 in Hindi: कर्क राशि 2026 में चुनौतियों के साथ अवसर भी देगा. धैर्य, मेहनत और सही निर्णय से करियर, शिक्षा व पारिवारिक जीवन में सुधार संभव है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Cancer Career 2026 Horoscope: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख और आत्मविकास से भरपूर रहेगा. साल की शुरुआत में शनि नवम भाव और बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे मानसिक दबाव, खर्चों में बढ़ोतरी और कार्यों में देरी महसूस हो सकती है. हालांकि, सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी.

नौकरीपेशा और व्यापारियों को इस वर्ष अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. काम का दबाव रहेगा, लेकिन प्रयासों को पहचान भी मिलेगी. आय के स्रोत बने रहेंगे, फिर भी बचत करने में कठिनाई हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए वर्ष मिला-जुला रहेगा; तनाव से दूर रहकर पढ़ाई करने पर संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं. आध्यात्मिक दृष्टि से यह साल आपको परिपक्व बनाएगा और विदेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बनेंगे.

साल के मध्य में जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब स्थितियों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी तथा परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे. संतान से जुड़े मामलों में शुरुआती महीनों में चिंता संभव है, लेकिन मध्य वर्ष के बाद शिक्षा, आत्मविश्वास और सफलता में सुधार होगा.

कैरियर की बात करें तो, वर्ष 2026 में कर्क राशि वालों को नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं. लंबी यात्राएं और विदेश से जुड़े काम फायदेमंद साबित होंगे. हालांकि, राहु के अष्टम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचना जरूरी होगा. नया व्यवसाय शुरू करने या बड़े निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए वर्ष का पहला भाग अनुकूल है. बृहस्पति और शनि की दृष्टि मेहनत का फल दिला सकती है. बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलने के संकेत हैं. वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति की शुभ दृष्टि से करियर और व्यवसाय में प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या कर्क राशि के लिए 2026 करियर के लिहाज से अच्छा है?
शुरुआत में संघर्ष रहेगा, लेकिन साल के मध्य के बाद करियर में स्पष्ट सुधार और नए अवसर मिलेंगे.

Q2. क्या विदेश या दूर स्थान पर काम करने के योग हैं?
हां, विदेश या जन्मस्थान से दूर काम करने वालों के लिए वर्ष 2026 अनुकूल परिणाम दे सकता है.

Q3. प्रतियोगी परीक्षा और सरकारी नौकरी के योग कैसे हैं?
वर्ष का पहला भाग प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए काफी अच्छा है, मेहनत रंग लाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 19 Dec 2025 12:00 PM (IST)
