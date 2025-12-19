Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Cancer Career 2026 Horoscope: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख और आत्मविकास से भरपूर रहेगा. साल की शुरुआत में शनि नवम भाव और बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे मानसिक दबाव, खर्चों में बढ़ोतरी और कार्यों में देरी महसूस हो सकती है. हालांकि, सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी.

नौकरीपेशा और व्यापारियों को इस वर्ष अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. काम का दबाव रहेगा, लेकिन प्रयासों को पहचान भी मिलेगी. आय के स्रोत बने रहेंगे, फिर भी बचत करने में कठिनाई हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए वर्ष मिला-जुला रहेगा; तनाव से दूर रहकर पढ़ाई करने पर संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं. आध्यात्मिक दृष्टि से यह साल आपको परिपक्व बनाएगा और विदेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बनेंगे.

साल के मध्य में जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब स्थितियों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी तथा परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे. संतान से जुड़े मामलों में शुरुआती महीनों में चिंता संभव है, लेकिन मध्य वर्ष के बाद शिक्षा, आत्मविश्वास और सफलता में सुधार होगा.

कैरियर की बात करें तो, वर्ष 2026 में कर्क राशि वालों को नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं. लंबी यात्राएं और विदेश से जुड़े काम फायदेमंद साबित होंगे. हालांकि, राहु के अष्टम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचना जरूरी होगा. नया व्यवसाय शुरू करने या बड़े निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए वर्ष का पहला भाग अनुकूल है. बृहस्पति और शनि की दृष्टि मेहनत का फल दिला सकती है. बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलने के संकेत हैं. वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति की शुभ दृष्टि से करियर और व्यवसाय में प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या कर्क राशि के लिए 2026 करियर के लिहाज से अच्छा है?

शुरुआत में संघर्ष रहेगा, लेकिन साल के मध्य के बाद करियर में स्पष्ट सुधार और नए अवसर मिलेंगे.

Q2. क्या विदेश या दूर स्थान पर काम करने के योग हैं?

हां, विदेश या जन्मस्थान से दूर काम करने वालों के लिए वर्ष 2026 अनुकूल परिणाम दे सकता है.

Q3. प्रतियोगी परीक्षा और सरकारी नौकरी के योग कैसे हैं?

वर्ष का पहला भाग प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए काफी अच्छा है, मेहनत रंग लाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.