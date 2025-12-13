हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): करियर और रिश्तों में संतुलन से मिलेगी सफलता!

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): करियर और रिश्तों में संतुलन से मिलेगी सफलता!

Aries weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मेष राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Mesh Saptahik Tarot Rashifal December 14 to 20 December 2025: यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए खुशियों, सफलता और सकारात्मक बदलावों से भरा रहने वाला है. टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह भाग्य आपका पूरा साथ देगा.

जिन कामों को लेकर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, अब उनमें प्रगति और सफलता के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. सप्ताह की शुरुआत आत्मविश्वास से भरी रहेगी और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

हालांकि, इस सप्ताह खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अनावश्यक खर्च और दिखावे से दूरी बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा. धार्मिक कार्यों, देवदर्शन और तीर्थ यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

बिजनेस 

व्यापार कर रहे मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति और विस्तार का संकेत दे रहा है. टैरो कार्ड्स बताते हैं कि लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स अब गति पकड़ेंगे. नया ऑर्डर, डील या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना प्रबल है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

यदि आप किसी साझेदारी में बिज़नेस कर रहे हैं, तो पार्टनर से सहयोग मिलेगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा. हालांकि, इस सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिजूलखर्ची आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकती है. निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

नौकरी 

नौकरीपेशा मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक बदलावों से भरा रहेगा. ऑफिस में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी. सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा.

जो लोग प्रमोशन या नई नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि, कार्यभार थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी और समय प्रबंधन से सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे.

लव और फैमिली 

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल और रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में स्थिरता और मधुरता आएगी.

अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन रहे हैं. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. धार्मिक यात्रा या किसी शुभ कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल होने की संभावना भी बन रही है, जिससे पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग के लिए यह सप्ताह उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. करियर को लेकर नई योजनाएं बनेंगी और आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे. हालांकि, दोस्तों और मनोरंजन में खर्च और समय दोनों अधिक हो सकते हैं, जिससे पढ़ाई या काम पर असर पड़ सकता है.

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत मांगने वाला रहेगा. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निरंतर अभ्यास और फोकस बनाए रखने की जरूरत है. मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन आलस्य से बचना होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को शांत और संतुलित महसूस करेंगे. हालांकि, ज्यादा भागदौड़ और खर्चीली जीवनशैली के कारण थकान हो सकती है.

नींद की कमी, सिरदर्द या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपने रूटीन पर ध्यान दें. योग, ध्यान और प्राणायाम आपके लिए बेहद लाभकारी रहेंगे. संतुलित आहार और पर्याप्त पानी का सेवन करें.

  • भाग्यशाली अंक: 3 और 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल और केसरिया
  • साप्ताहिक उपाय

इस सप्ताह मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद को भोजन या लाल वस्त्र दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक तनाव दूर होगा.

FAQs 

Q1: क्या इस सप्ताह बिज़नेस में बड़ा लाभ हो सकता है?
A1: हां, टैरो कार्ड्स के अनुसार इस सप्ताह व्यापार में उन्नति और लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.

Q2: क्या फिजूलखर्ची से नुकसान हो सकता है?
A2: हां, अनियंत्रित खर्च आपकी सेविंग्स पर असर डाल सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें.

Q3: क्या नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलेगी?
A3: इस सप्ताह आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की संभावना बन सकती है.

Q4: क्या प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा है?
A4: हां, लव लाइफ में मधुरता रहेगी और नए रिश्ते की शुरुआत के योग भी हैं.

Q5: क्या धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है?
A5: जी हां, देवदर्शन या तीर्थ यात्रा की प्रबल संभावना बन रही है, जो मानसिक शांति देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 13 Dec 2025 02:00 PM (IST)
