हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): धैर्य और समझदारी से खुलेगा सफलता का रास्ता

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): धैर्य और समझदारी से खुलेगा सफलता का रास्ता

Aquarius Weekly Tarot Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि वाले क्रोध में बहकर निर्णय लेने से बचें. करियर,धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रह सकता है. टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आपके मन में कई विचार और भावनाएं एक साथ चल सकती हैं, जिससे सही निर्णय लेना कठिन लग सकता है.

हालांकि आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखा रही है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई भी बड़ा फैसला नुकसानदेह हो सकता है. आज धैर्य रखना और स्थिति के साफ होने का इंतजार करना ही समझदारी होगी.

बिज़नेस

व्यापार से जुड़े कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सोच-विचार का है, न कि जल्दबाजी का. किसी नए सौदे या निवेश को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. बेहतर होगा कि आज बड़े आर्थिक निर्णय टाल दें और पहले सभी पहलुओं को अच्छे से समझ लें.

पुराने ग्राहकों या पार्टनर्स के साथ बातचीत से कुछ भ्रम दूर हो सकता है. आज आपको यह सीख मिलेगी कि हर अवसर पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता.

नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा मानसिक दबाव वाला हो सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन चीजें स्पष्ट न होने के कारण असहजता महसूस होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों से किसी मुद्दे पर साफ बातचीत करने से स्थिति बेहतर हो सकती है. यदि आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं, तो आज सिर्फ योजना बनाएं, अंतिम निर्णय फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. किसी बात को लेकर गलतफहमी या चुप्पी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है. बेहतर होगा कि अपनी भावनाओं को शांत तरीके से व्यक्त करें.

प्रेम जीवन में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, क्योंकि आज भावनाएं वास्तविकता पर हावी हो सकती हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन कन्फ्यूजन से भरा हो सकता है. पढ़ाई या करियर को लेकर कई विकल्प सामने आ सकते हैं, जिससे निर्णय लेना मुश्किल लगेगा.

आज किसी भी तुलना या दबाव में आकर फैसला न लें. अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और मार्गदर्शन के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज मानसिक थकान अधिक महसूस हो सकती है. अधिक सोच-विचार और तनाव सिरदर्द या नींद की समस्या पैदा कर सकता है. स्क्रीन टाइम कम करें और खुद को आराम देने की कोशिश करें. हल्की वॉक, गहरी सांस लेने की आदत और समय पर भोजन आपको संतुलन में रखेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 2, 6, 11

  • भाग्यशाली रंग: नीला और सफेद

उपाय:

आज कोई भी बड़ा फैसला लिखित रूप में सोचकर ही लें, जल्दबाजी से बचें. दिन में कम से कम 10 मिनट अकेले में बैठकर अपने विचारों को स्पष्ट करें. नीले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या आज कोई बड़ा निर्णय लेना सही रहेगा?
नहीं, आज जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए.

Q2: नौकरी में तनाव क्यों महसूस हो रहा है?
काम की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट न होने के कारण मानसिक दबाव बन सकता है.

Q3: प्रेम जीवन में सुधार कैसे होगा?
शांत बातचीत और धैर्य से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

Q4: छात्रों के लिए आज क्या सलाह है?
कन्फ्यूजन में आकर कोई फैसला न लें, पहले सभी विकल्पों को समझें.

Q5: मानसिक शांति के लिए क्या करें?
स्क्रीन टाइम कम करें, अकेले में समय बिताएं और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 03 Jan 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
