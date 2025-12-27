Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aquarius Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए परिवर्तन और अप्रत्याशित अवसरों का है. चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन इसका मतलब नुकसान नहीं है.

जो बदलाव आएगा, वही आगे चलकर फायदा देगा शर्त बस इतनी है कि तुम मौके पहचान सको. अगर हिचकिचाए, तो यही अवसर हाथ से निकल जाएंगे.

कुंभ टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में माहौल सामान्य रहेगा. किसी सदस्य से जुड़ी खबर या चर्चा अचानक सामने आ सकती है. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यावहारिक रहोगे तो हालात तुम्हारे पक्ष में रहेंगे.

कुंभ टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में बदलाव के संकेत हैं. रिश्ता आगे बढ़ सकता है या किसी बात पर नजरिया बदल सकता है. सिंगल लोगों के लिए अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें पालना नुकसान कर सकता है.

कुंभ टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग हैं. कोई पुराना कॉन्टैक्ट या रुकी हुई डील अचानक फायदेमंद साबित हो सकती है. बदलाव करने का मन है तो यह सप्ताह सही है, लेकिन बिना रिसर्च कदम मत उठाओ.

कुंभ टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव के प्रबल संकेत हैं. नई जॉब, रोल शिफ्ट या प्रमोशन की संभावना बन सकती है. जो लोग बदलाव चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है बस डर को आड़े मत आने दो.

कुंभ टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय एक्सपेरिमेंट का है. नया रास्ता या नई सोच फायदा दे सकती है. लेकिन हर आइडिया पर कूदने से बेहतर है एक सही विकल्प चुनना.

कुंभ टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है. संतुलन नहीं रखा तो फायदा टिकेगा नहीं.

कुंभ टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. बदलावों के बीच खुद को स्थिर रखना जरूरी है.

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: बैंगनी

उपाय: शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और बदलाव को स्वीकार करें.

