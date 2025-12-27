हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): अचानक लाभ, बदलाव और अवसर! क्या आप तैयार हैं?

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): अचानक लाभ, बदलाव और अवसर! क्या आप तैयार हैं?

Aquarius weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Dec 2025 08:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aquarius Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए परिवर्तन और अप्रत्याशित अवसरों का है. चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन इसका मतलब नुकसान नहीं है.

जो बदलाव आएगा, वही आगे चलकर फायदा देगा शर्त बस इतनी है कि तुम मौके पहचान सको. अगर हिचकिचाए, तो यही अवसर हाथ से निकल जाएंगे.

कुंभ टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में माहौल सामान्य रहेगा. किसी सदस्य से जुड़ी खबर या चर्चा अचानक सामने आ सकती है. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यावहारिक रहोगे तो हालात तुम्हारे पक्ष में रहेंगे.

कुंभ टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में बदलाव के संकेत हैं. रिश्ता आगे बढ़ सकता है या किसी बात पर नजरिया बदल सकता है. सिंगल लोगों के लिए अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें पालना नुकसान कर सकता है.

कुंभ टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग हैं. कोई पुराना कॉन्टैक्ट या रुकी हुई डील अचानक फायदेमंद साबित हो सकती है. बदलाव करने का मन है तो यह सप्ताह सही है, लेकिन बिना रिसर्च कदम मत उठाओ.

कुंभ टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव के प्रबल संकेत हैं. नई जॉब, रोल शिफ्ट या प्रमोशन की संभावना बन सकती है. जो लोग बदलाव चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है बस डर को आड़े मत आने दो.

कुंभ टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय एक्सपेरिमेंट का है. नया रास्ता या नई सोच फायदा दे सकती है. लेकिन हर आइडिया पर कूदने से बेहतर है एक सही विकल्प चुनना.

कुंभ टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है. संतुलन नहीं रखा तो फायदा टिकेगा नहीं.

कुंभ टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. बदलावों के बीच खुद को स्थिर रखना जरूरी है.

शुभ अंक: 11
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और बदलाव को स्वीकार करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 08:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं?

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह परिवर्तन और अप्रत्याशित अवसरों का है। चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगी, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह क्या उम्मीद की जा सकती है?

प्रेम जीवन में बदलाव के संकेत हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नजरिया बदल सकता है। सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात संभव है, पर ज्यादा उम्मीदें न रखें।

इस सप्ताह व्यापार में कुंभ राशि वालों के लिए क्या अवसर हैं?

व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। कोई पुराना कॉन्टैक्ट या रुकी हुई डील फायदेमंद साबित हो सकती है। बदलाव के लिए यह सप्ताह सही है, पर रिसर्च ज़रूरी है।

नौकरीपेशा कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव के प्रबल संकेत हैं। नई जॉब, रोल शिफ्ट या प्रमोशन की संभावना बन सकती है। यह समय उन लोगों के लिए अनुकूल है जो बदलाव चाहते हैं।

कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। सेहत सामान्य रहेगी, पर मानसिक उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है।

