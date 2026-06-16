हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Ank Rashifal 17 June 2026: आज शनि और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा बदलेगी इन मूलांक वालों की किस्मत!

Aaj Ka Ank Rashifal 17 June 2026: आज शनि और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा बदलेगी इन मूलांक वालों की किस्मत!

Aaj Ka Ank Rashifal 17 June 2026: जानिए अपनी जन्मतिथि के अनुसार कैसा रहेगा आपका 17 जून बुधवार का दिन. मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का करियर, लव लाइफ और आर्थिक राशिफल.

Reported By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 16 Jun 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Ank Rashifal 17 June 2026: अंक ज्योतिष की गणना के अनुसार, 17 जून 2026, बुधवार का दिन बुद्धि, संवाद और आत्मविश्लेषण का संतुलित मेल लेकर आया है. आज की तारीख का दैनिक मूलांक 8 (1+7=8) है, जिसके स्वामी शनि देव हैं. शनि कर्म, अनुशासन, न्याय और धैर्य के कारक माने जाते हैं. वहीं, पूरी तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक 6 (1+7+0+6+2+0+2+6 = 24 = 2+4 = 6) है, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, जो प्रेम, सुख-सुविधा, कला और वैभव के प्रतीक हैं.

शनि और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा आज मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के करियर, धन, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं आज का अंक राशिफल:

मूलांक 1 (Mulaank 1)

जन्मतिथि: 1, 10, 19 या 28 तारीख

मूलांक 1 के लोगों के लिए आज का दिन करियर के मोर्चे पर काफी सक्रिय रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता लोगों को प्रभावित करेगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिससे भविष्य में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत मिलेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है.

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन की बात करें तो जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति प्रदान करेगा.

सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन काम के दबाव के बीच पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा. समय पर भोजन और नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.

आज आपके लिए सुनहरा और हल्का नारंगी रंग शुभ साबित होंगे.

मूलांक 2 (Mulaank 2)

जन्मतिथि: 2, 11, 20 या 29 तारीख

मूलांक 2 के लोगों को आज भावनाओं से अधिक व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे और रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है.

प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता अधिक रहेगी. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी विवाद का रूप ले सकती है. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य के मामले में आंखों की थकान या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग सीमित करें तथा पर्याप्त पानी पिएं.

आज आपके लिए सफेद और क्रीम रंग अनुकूल रहेंगे.

मूलांक 3 (Mulaank 3)

जन्मतिथि: 3, 12, 21 या 30 तारीख

मूलांक 3 के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक साबित हो सकता है. आपकी योजनाएं सफल होंगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नए निवेश या व्यवसाय विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आज उस दिशा में सकारात्मक कदम उठा सकते हैं.

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. प्रेम जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा.

सेहत के मोर्चे पर ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा.

आज आपके लिए पीला और क्रीम रंग भाग्यशाली रहेंगे.

मूलांक 4 (Mulaank 4)

जन्मतिथि: 4, 13, 22 या 31 तारीख

मूलांक 4 के लोगों के लिए आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने और अधूरे कार्यों को पूरा करने का है. कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी व्यावहारिक सोच और धैर्य आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें.

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. काम की व्यस्तता के कारण साथी को नजरअंदाज न करें, अन्यथा रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.

सेहत के लिहाज से पेट संबंधी समस्याएं या अपच की शिकायत हो सकती है. बाहर का भोजन कम करें और हल्का तथा पौष्टिक भोजन लेने का प्रयास करें.

आज आपके लिए सिल्वर और ग्रे रंग शुभ रहेंगे.

मूलांक 5 (Mulaank 5)

जन्मतिथि: 5, 14 या 23 तारीख

मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं और सफलता के अवसर लेकर आया है. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में आपकी संवाद क्षमता और बुद्धिमत्ता लाभ दिला सकती है. अचानक धन लाभ या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा और मानसिक रूप से भी आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताने से तनाव पूरी तरह दूर होगा.

आज आपके लिए हरा और सफेद रंग बेहद शुभ साबित होंगे.

मूलांक 6 (Mulaank 6)

जन्मतिथि: 6, 15 या 24 तारीख

मूलांक 6 के लोगों का ध्यान आज परिवार, सुख-सुविधाओं और रिश्तों पर अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन किसी भी नई साझेदारी से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें.

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. परिवार में चल रही किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने से घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा.

सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें. मीठी चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आज आपके लिए गुलाबी और आसमानी रंग सबसे शुभ रहेंगे.

मूलांक 7 (Mulaank 7)

जन्मतिथि: 7, 16 या 25 तारीख

मूलांक 7 के लोगों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन, शोध और ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप किसी जटिल समस्या का समाधान खोजने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. तकनीकी, शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं.

लव लाइफ में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और पार्टनर के साथ गहरी बातचीत आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी. परिवार के लोगों के साथ भी संबंध मधुर बने रहेंगे और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यधिक सोच-विचार के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपको तरोताजा बनाए रखेगी.

आज आपके लिए ऑफ-व्हाइट और हल्का ग्रे रंग भाग्यशाली रहेंगे.

मूलांक 8 (Mulaank 8)

जन्मतिथि: 8, 17 या 26 तारीख

मूलांक 8 के लोगों के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि दैनिक मूलांक भी 8 है. लंबे समय से की गई मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि का योग बन रहा है. व्यापार में भी दीर्घकालिक योजनाएं लाभ देने लगेंगी.

पारिवारिक जीवन में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाने में सक्षम रहेंगे. जीवनसाथी का सहयोग और विश्वास आपको हर परिस्थिति में मजबूती प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य के मामले में शरीर में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाने से आप स्वयं को बेहतर महसूस करेंगे.

आज आपके लिए गहरा नीला और काला रंग शुभ रहेगा.

मूलांक 9 (Mulaank 9)

जन्मतिथि: 9, 18 या 27 तारीख

मूलांक 9 के लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपके प्रदर्शन की प्रशंसा की जाएगी. नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा.

लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएंगे और पार्टनर के साथ चल रही किसी पुरानी गलतफहमी का अंत हो सकता है. रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

सेहत के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा और आप खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और खेलकूद की गतिविधियां आपकी ऊर्जा को सही दिशा देंगी.

आज आपके लिए लाल और मैरून रंग बेहद शुभ साबित होंगे.

यह भी पढ़े- Mahabharat: जब पूरे नगर पर छाया था मौत का साया, तब अकेले भीम ने किया बकासुर का अंत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Numerology Horoscope Today Numerology Prediction Aaj Ka Ank Jyotish Ank Rashifal 17 June 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 17 June 2026: आज शनि और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा बदलेगी इन मूलांक वालों की किस्मत!
आज शनि और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा बदलेगी इन मूलांक वालों की किस्मत!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 17 June 2026: कर्क को पुराने मित्र से बिजनेस में होगा बंपर फायदा, वृषभ-मीन वाले पारिवारिक मामले में रहें सतर्क
कल का राशिफल (17 जून 2026): कर्क को पुराने मित्र से बिजनेस में होगा बंपर फायदा, वृषभ-मीन वाले पारिवारिक मामले में रहें सतर्क
राशिफल
Tarot Rashifal 17 June 2026: कर्क को गुड न्यूज, कन्या को रिश्तेदारी की मदद दिलाएगी आर्थिक लाभ, जानें 12 राशियों का टैरो राशिफल
कर्क को गुड न्यूज, कन्या को रिश्तेदारी की मदद दिलाएगी आर्थिक लाभ, जानें 12 राशियों का टैरो राशिफल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 16 June 2026: मेष राशि भूलकर भी किसी अजनबी से शेयर न करें अपनी बिजनेस रणनीति, मिथुन और सिंह राशि वाले रहें बेहद अलर्ट!
कल का राशिफल (16 जून 2026): वृद्धि और भद्र राजयोग के महासंयोग से मंगलवार को चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, मिथुन और सिंह राशि वाले रहें बेहद अलर्ट!
Advertisement

वीडियोज

2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive
Tum Dena Sath Mera:🥰Rakshit के सामने आई Aprajita, हाथ में चाय और केक लेकर दिया सरप्राइज #sbs
TMC News: TMC से NCPI की ओर रुख...आखिर क्यों बदल रहे हैं सांसदों के राजनीतिक रास्ते? समझिए |ABPLIVE
बॉलीवुड न्यूज़: गदर के 25 साल पूरे: जश्न में जुटे सितारे, अमीषा पटेल ने दिया 'गदर 3' का बड़ा हिंट! ( 16-06-26)
B-52 Bomber Crash: राख बना अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर, 8 सैनिकों की मौत! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
NCR के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव होगा या नहीं? बैठक के बाद CM सैनी ने साफ की तस्वीर
NCR के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव होगा या नहीं? बैठक के बाद CM सैनी ने साफ की तस्वीर
क्रिकेट
Fastest Ball in Cricket By Indian: इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 7 भारतीय गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
नौकरी
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
ट्रेंडिंग
Pickpocket Viral Video: ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 
ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget