सेहत अच्छी रहेगी और मानसिक शांति महसूस होगी। परिवार से मिली खुशी का स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के पुराने निवेश देंगे दोगुना मुनाफा, पार्टनर के साथ बिताएंगे यादगार पल
Scorpio Horoscope 9 May 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन पराक्रम और आर्थिक लाभ का है. जानिए वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
- प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तेदारों की मदद से सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।
Aaj ka Vrishchik Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (पराक्रम और छोटे भाई-बहन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि में मालव्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष प्रभाव है, जो आपके साहस और आर्थिक स्थिति को नई मजबूती प्रदान करेगा.
व्यापार और वित्त (Business & Finance)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन "धन वर्षा" वाला साबित हो सकता है. इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं आज दूर होंगी, जिससे विदेशी मुद्रा के अर्जन से आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा. इसके अलावा, पुराने पारिवारिक निवेशों (Investment) से आज आपको उम्मीद से दोगुना लाभ मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं. आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ी संपत्ति का आधार बनेगा.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी "ईमानदारी" आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर आप अपनी एक स्वच्छ छवि बनाने में सफल रहेंगे, जिससे मैनेजमेंट का भरोसा आप पर और अधिक बढ़ेगा. जो लोग अपने घर-परिवार से दूर विदेश या अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज परिवार की ओर से कोई बहुत बड़ा सुखद समाचार मिल सकता है, जो आपकी सारी थकान मिटा देगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. यदि आपको इंटरव्यू या लिखित परीक्षाओं का डर सता रहा है, तो आज वह समाप्त होगा. सफलता का सूत्र: पढ़ाई करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें और एकाग्रता के लिए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
रिश्तों के मामले में आज का शनिवार "नई ऊर्जा" लेकर आया है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपका पार्टनर आपकी भावनाओं की पूरी कद्र करेगा. आप साथ में कोई यादगार समय बिता सकते हैं. साथ ही, आज अपने रिश्तेदारों की मदद करने का अवसर मिले तो पीछे न हटें, यह आपके सामाजिक सम्मान को बढ़ाएगा.
स्वास्थ्य और सावधानी (Health & Caution)
सेहत अच्छी रहेगी और आप मानसिक रूप से काफी शांति महसूस करेंगे. परिवार से मिली खुशी आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालेगी.
- भाग्यशाली रंग: पीला (ज्ञान और संपन्नता का प्रतीक)
- भाग्यशाली अंक: 8
- अशुभ अंक: 2
- आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें.
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Frequently Asked Questions
आज वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी?
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