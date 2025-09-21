Scorpio Horoscope 21 September 2025: वृश्चिक राशि व्यापारिक आय में वृद्धि होगी, लेकिन थकान भी रहेगी
Today Scorpio Horoscope 21 September 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 21 September 2025: वृश्चिक राशि चन्द्रमा 10वें भाव में होने से मेहमानों और पर्यटकों में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे कार्य में नयापन आएगा.
व्यवसायी/बिजनेस: व्यावसायिक संबंधों में सुधार के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आवश्यक है. होलसेल और बजट बिजनेसमैन को दैनिक आय के साथ-साथ साइड इन्कम से भी फायदा होगा. वर्किंग वुमन के लिए दिन सामान्य रहता है, लेकिन दो साल बाद अधिक रहने से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. उद्यमियों के लिए अच्छे अवसर बन रहे हैं.
पारिवारिक/प्रेम जीवन: परिवार के साथ समय अच्छा लगेगा. युवा पीढ़ी को माता-पिता की बातों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, अन्यथा तनाव हो सकता है. प्रेम में साथी साथी और दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और सहयोग का मधुर जीवन.
छात्र/युवा: समकक्ष और सामान्य छात्र को पढ़ाई के साथ परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. युवाओं को धैर्य और सहजता पर ध्यान देना जरूरी है.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि थकान और कमजोरी की समस्या हो सकती है.
पारिवारिक जीवन: परिवार में विवाह का प्रस्ताव आ सकता है जिससे घर का वातावरण आनंदमय होगा. यदि किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो बड़े-बुज़ुर्गों की सलाह लेने में हिचकिचाएँ नहीं.
लकी रंग: क्रीम
लकी नंबर: 4
अनलकी संख्या: 3
उपाय: अपने घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाएँ और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें.
FAQs:
Q1: क्या आज प्रॉपर्टी संबंधी सौदा लाभकारी रहेगा?
A1: हाँ, प्रॉपर्टी डीलिंग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.
Q2: वर्किंग वुमन को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
A2: उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स पर पूरा ध्यान देना होगा, यही भविष्य की सफलता का मार्ग बनेगा.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
