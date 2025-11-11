हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 11 November 2025: वृश्चिक राशि वालों के रुके कार्य पूरे होंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा

Vrishchik Rashifal 11 November 2025: वृश्चिक राशि वालों के रुके कार्य पूरे होंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा

Today Scorpio Horoscope 11 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Nov 2025 02:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे अच्छे कर्म और सही निर्णय आपके भाग्य को चमकाएंगे. दिन का प्रारंभ सकारात्मक रहेगा और परिस्थितियों का अनुकूल लाभ प्राप्त होगा. 

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. यदि व्यापारिक यात्रा करनी है, तो पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा. उत्तर दिशा में यात्रा केवल अत्यावश्यक होने पर ही करें और यात्रा से पहले गुड़ खाकर और पांच कदम पीछे चलकर आगे बढ़ें. शुभ, सर्वार्थसिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय से अनुकूल बना पाएंगे. लंबित कार्यों को प्राथमिकता दें.

नौकरी/कर्म क्षेत्र:
एंप्लॉयड पर्सन को अपने कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना होगा. संतान की परवरिश या परिवारिक जिम्मेदारियों में गंभीरता दिखाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यस्थल पर लंबित परियोजनाओं पर फोकस करना लाभकारी रहेगा.

लव और परिवार राशिफल:
परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण रहेगा. बच्चों के साथ संवाद और उनकी देखभाल में सक्रियता आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगी. घर का माहौल पहले से बेहतर रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर सकते हैं. यंग जनरेशन को सकारात्मक और स्मार्ट लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी कम होगी और मानसिक शक्ति बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत का विशेष ध्यान रखें. हल्का भोजन, पर्याप्त नींद और व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार होगा.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: रेड
उपाय: भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का 21 बार जाप करें, कार्यों में सफलता और भाग्य का साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Nov 2025 02:40 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज वृश्चिक राशि वालों का भाग्य कैसा रहेगा?

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. अच्छे कर्म और सही निर्णय आपके भाग्य को चमकाएंगे. परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी.

व्यापार में आज किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा?

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा. उत्तर दिशा में यात्रा केवल अत्यावश्यक होने पर ही करें.

आज नौकरीपेशा लोगों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना होगा. कार्यस्थल पर लंबित परियोजनाओं पर फोकस करना लाभकारी रहेगा.

वृश्चिक राशि के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर सकते हैं. युवाओं को सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए.

आज स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं?

आज सेहत का विशेष ध्यान रखें. हल्का भोजन, पर्याप्त नींद और व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार होगा.

Embed widget