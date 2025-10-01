Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 October 2025: वृश्चिक राशि साहस में वृद्धि होगी, मेहनत का फल मिलेगा
Today Scorpio Horoscope 1 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 1 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा. चन्द्रमा के तृतीय भाव में गोचर से आपके निर्णय मजबूत रहेंगे और कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा. आप अपने प्रयासों से कई अधूरे काम पूरे करने में सक्षम होंगे.
स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिहाज़ से दिन काफी अच्छा रहेगा. मानसिक और शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. योग और ध्यान से आपको अतिरिक्त शांति व संतुलन मिलेगा.
व्यापार/बिज़नेस राशिफल: बिज़नेसमैन के लिए आज का दिन सफलता भरा है. आपकी व्यावसायिक योजनाएँ तेजी से आगे बढ़ेंगी और ग्राहकों को आकर्षित करने में आप सफल रहेंगे. बस ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक विवादों से दूर रहें.
नौकरी/करियर राशिफल: वर्कस्पेस पर आपकी मेहनत का रंग दिखेगा. सुनफा योग के प्रभाव से पदोन्नति और सम्मान के योग हैं. वर्किंग वुमन को अपने काम में और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल: आनन्दादि योग से आज दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. किसी बड़े की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है.
धन राशिफल: आर्थिक मामलों में दिन लाभकारी रहेगा. निवेश किए गए कार्यों से धीरे-धीरे फायदा मिलने लगेगा.
युवा राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और खेलों से जुड़े युवाओं को मेहनत का फल मिलेगा. पढ़ाई और प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करने से आप अच्छे परिणाम पा सकते हैं.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ऑरेंज
अशुभ अंक: 2
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएँ और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 21 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज नौकरी बदलने का विचार करना सही रहेगा?
A1. आज नौकरी बदलने की बजाय मौजूदा काम में मेहनत करना बेहतर रहेगा, जल्द ही पदोन्नति या सफलता के योग हैं.
Q2. क्या स्टूडेंट्स को आज पढ़ाई में कठिनाई होगी?
A2. थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन नियमित अभ्यास और ध्यान केंद्रित करने से आप पढ़ाई में सफलता पाएंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL