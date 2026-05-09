Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्वास्थ्य उत्तम, ध्यान से एकाग्रता बढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें।

Aaj ka Vrishabh Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य और धर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव बना हुआ है, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

भाग्य स्थान का चंद्रमा धार्मिक कार्यों में थोड़ी रुकावट दे सकता है, लेकिन पेशेवर जीवन में आप आज नई ऊंचाइयां छुएंगे.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सुलह और सफलता" का है. यदि मार्केट में किसी के साथ आपका पुराना मतभेद चल रहा था, तो आज वह समाप्त हो जाएगा. आप एक नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership) की सराहना होगी और मुमकिन है कि आपको बिजनेस कम्युनिटी में कोई प्रतिष्ठित सम्मान मिले. निवेश के लिए दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय उत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

सरकारी कर्मचारियों के लिए आज छुट्टी का आनंद लेने का दिन है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के लोग अपनी कार्यकुशलता से काम समय से पहले निपटा लेंगे. आपके जूनियर कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ आपके निर्देशों का पालन करेंगे. टीम वर्क और सामंजस्य के कारण आपकी उत्पादन क्षमता (Productivity) आज चरम पर होगी. बॉस आपके मैनेजमेंट स्किल से प्रभावित रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

प्रेम संबंधों के लिए शनिवार का यह दिन यादगार साबित हो सकता है. अनमैरिड (अविवाहित) जातक यदि किसी को पसंद करते हैं, तो आज उन्हें प्रपोज करने का साहस जुटा सकते हैं; सितारों की स्थिति सकारात्मक जवाब मिलने के प्रबल संकेत दे रही है. घर में सुख-शांति बनी रहेगी और शाम का समय पार्टनर के साथ आनंदमय बीतेगा.

स्वास्थ्य और सावधानी (Health & Caution)

सेहत के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन भाग्य स्थान में चंद्रमा होने से आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में मन थोड़ा विचलित हो सकता है. अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक)

ब्राउन (स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं. पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

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