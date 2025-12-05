Aaj Ka Scorpio Rashifal (5 December 2025): वृश्चिक राशि चन्द्रमा 7वें भाव में होने से वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्यार और समझदारी!
Today scorpio Horoscope 5 December 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrischik Rashifal 5 December 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिलाजुला परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा 7वें हाउस में होने से आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता और बॉडिंग बढ़ेगी.
व्यापार और करियर में निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी. हालांकि परिवार में कुछ नकारात्मक बदलाव आपके मन को प्रभावित कर सकते हैं. मानसिक संतुलन बनाए रखना आज बेहद जरूरी है.
बिजनेस राशिफल:
सिद्ध, साध्य योग के बनने से व्यापार में आ रही फाइनेंशियल परेशानियां दूर होंगी और बिजनेस में वृद्धि होगी. व्यवसायी विदेश में बैठे किसी जानकार से बड़ा ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं. पार्टनरशिप या एमओयू से जुड़ी योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आपके कार्य ही आपकी पहचान बनेंगे. अन्य कंपनियों से जॉब ऑफर की संभावना भी बन सकती है. एंप्लॉइड व्यक्ति के लिए पार्ट टाइम जॉब या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
लव पार्टनर की भावनाओं को समझने से संबंध मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में सकारात्मक बॉंडिंग रहेगी. परिवार में किसी रिश्तेदार का सहयोग आपकी मदद करेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को पढ़ाई में मार्गदर्शन मिलेगा. प्रयास लगातार रखें, सफलता संभव है.
हेल्थ राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन जोइंट और मस्कुलर पेन से राहत महसूस करेंगे. ट्रैवलिंग में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करें.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: आज के दिन सुबह-सुबह गाय के सामने सरसों का तेल जलाएं और घर के उत्तर-पूर्व दिशा में हल्का सा दीपक रखें. यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और भाग्य मजबूत करेगा.
FAQs
Q1: क्या आज वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी?
A1: जी हां, चंद्रमा 7वें हाउस में होने से पति-पत्नी की बॉडिंग मजबूत रहेगी.
Q2: बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है?
A2: हां, विदेश में किसी जानकार से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.
Q3: क्या नौकरी में कोई नया ऑफर मिल सकता है?
A3: हां, आपकी पहचान और मेहनत के कारण अन्य कंपनी से ऑफर की संभावना है.
Q4: स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
A4: मार्गदर्शन मिलेगा और पढ़ाई में सफलता के योग हैं.
Q5: स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
A5: जोइंट और मस्कुलर पेन से बचाव करें और ट्रैवलिंग में सावधानी रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
