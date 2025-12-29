Aaj Ka Vrischik Rashifal 29 December 2025 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए सोच-समझकर कदम उठाने का है. चन्द्रमा के छठे भाव में स्थित होने से कर्ज, विवाद और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा.

यदि आप आर्थिक बोझ कम करने की योजना बना रहे हैं, तो आज उसके लिए सही दिशा में पहल हो सकती है. परिस्थितियां आपको आत्मनिर्भर बनने और खुद के निर्णयों पर भरोसा करने की सीख देंगी.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मेहनत की मांग करेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ तभी मिलेगा जब आप स्वयं सक्रिय रूप से काम संभालेंगे. किसी और के भरोसे पूरा काम छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है.

जिन बिजनेसमैन को व्यापार विस्तार या निवेश के लिए धन की आवश्यकता है, उनके लिए लोन या फाइनेंस से जुड़े विकल्प आज खुल सकते हैं. सही प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आगे बढ़ें.

नौकरी राशिफल

परिध और शिव योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं. यदि आपको अच्छा पैकेज या बेहतर पद का ऑफर मिले, तो जॉब चेंज पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं.

हालांकि वर्तमान कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके लिए जानबूझकर समस्याएं खड़ी कर सकते हैं. ऐसे में भावनाओं में बहने के बजाय बुद्धि और रणनीति से हालात को संभालें. आपकी समझदारी अंततः आपको सफलता दिलाएगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में ईमानदारी बेहद जरूरी है. अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से कोई भी बात छुपाने से बचें. पारदर्शिता से रिश्ते मजबूत होंगे. परिवार से जुड़े किसी पुराने मुकदमे या विवाद में आज आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं को सलाह है कि वे बीते समय की यादों में उलझने के बजाय वर्तमान पर ध्यान दें. भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज लिया गया निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा. विद्यार्थी, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त नींद लें, तभी शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे.

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

लकी कलर: पर्पल

उपाय: आज भगवान शिव को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1: क्या आज कर्ज से राहत मिलने की संभावना है?

A1: जी हां, सही प्लानिंग से कर्ज कम करने की दिशा में प्रगति हो सकती है.

Q2: क्या जॉब चेंज करना आज सही रहेगा?

A2: यदि बेहतर पैकेज या अवसर मिल रहा है, तो विचार किया जा सकता है.

Q3: क्या बिज़नेस में पार्टनर पर भरोसा करना ठीक है?

A3: आज के दिन खुद बिजनेस हैंडल करना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.