Aaj Ka Tula Rashifal (29 October 2025): घर और ऑफिस में धैर्य रखें, संबंधों में मीठापन बनाए रखें, पढ़ें तुला राशि
Today Libra Horoscope 29 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 29 October 2025 in Hindi: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा चौथे भाव में होने से पारिवारिक मामलों और मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है. काम के बोझ और जिम्मेदारियों से मन विचलित रहेगा. किसी प्रियजन से मतभेद हो सकते हैं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें, छोटी-सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है. दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी राहत मिलेगी जब कोई अटकी योजना या बातचीत आगे बढ़ेगी.
हेल्थ राशिफल:
मानसिक तनाव और थकान का प्रभाव शरीर पर दिख सकता है. सिरदर्द, रक्तचाप या नींद की कमी जैसी समस्या परेशान कर सकती है. योग और ध्यान का अभ्यास करें. तैलीय भोजन और अधिक कैफीन से बचें. शाम को थोड़ी देर टहलना या संगीत सुनना मन को शांत करेगा.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में आज विवाद या प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. विरोधी आपके शब्दों या कार्यों को तोड़-मरोड़कर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं. मीटिंग्स में संयमित और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें. बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट पर निर्णय फिलहाल टाल दें.
जॉब राशिफल:
कार्यक्षेत्र में गुस्सा नुकसानदायक साबित हो सकता है. किसी सहकर्मी या सीनियर के साथ वाद-विवाद से बचें. दिन के दूसरे भाग में स्थिति सुधर सकती है, लेकिन तब तक शांत और पेशेवर रवैया बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें. घरेलू कलह या विवाद को बढ़ने से रोकें. अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. परिवार के बुजुर्गों से बातचीत से समाधान मिल सकता है.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन मध्यम रहेगा. खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. अनावश्यक उधारी से बचें.
कैरियर राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रिजल्ट को लेकर निराशा मिल सकती है, पर हार न मानें. आने वाले दिनों में परिस्थिति आपके पक्ष में बदलेगी.
भाग्यशाली अंक: 8
रंग: पीला
उपाय: देवी लक्ष्मी की उपासना करें और मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
