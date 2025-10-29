हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Tula Rashifal (29 October 2025): घर और ऑफिस में धैर्य रखें, संबंधों में मीठापन बनाए रखें, पढ़ें तुला राशि

Today Libra Horoscope 29 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Oct 2025 08:37 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Tula Rashifal 29 October 2025 in Hindi: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा चौथे भाव में होने से पारिवारिक मामलों और मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है. काम के बोझ और जिम्मेदारियों से मन विचलित रहेगा. किसी प्रियजन से मतभेद हो सकते हैं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें, छोटी-सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है. दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी राहत मिलेगी जब कोई अटकी योजना या बातचीत आगे बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल:
मानसिक तनाव और थकान का प्रभाव शरीर पर दिख सकता है. सिरदर्द, रक्तचाप या नींद की कमी जैसी समस्या परेशान कर सकती है. योग और ध्यान का अभ्यास करें. तैलीय भोजन और अधिक कैफीन से बचें. शाम को थोड़ी देर टहलना या संगीत सुनना मन को शांत करेगा.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में आज विवाद या प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. विरोधी आपके शब्दों या कार्यों को तोड़-मरोड़कर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं. मीटिंग्स में संयमित और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें. बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट पर निर्णय फिलहाल टाल दें.

जॉब राशिफल:
कार्यक्षेत्र में गुस्सा नुकसानदायक साबित हो सकता है. किसी सहकर्मी या सीनियर के साथ वाद-विवाद से बचें. दिन के दूसरे भाग में स्थिति सुधर सकती है, लेकिन तब तक शांत और पेशेवर रवैया बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें. घरेलू कलह या विवाद को बढ़ने से रोकें. अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. परिवार के बुजुर्गों से बातचीत से समाधान मिल सकता है.

फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन मध्यम रहेगा. खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. अनावश्यक उधारी से बचें.

कैरियर राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रिजल्ट को लेकर निराशा मिल सकती है, पर हार न मानें. आने वाले दिनों में परिस्थिति आपके पक्ष में बदलेगी.

भाग्यशाली अंक: 8
रंग: पीला
उपाय: देवी लक्ष्मी की उपासना करें और मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Oct 2025 12:28 AM (IST)
पर्सनल कार्नर

