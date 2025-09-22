Libra Horoscope 22 September: तुला राशि के जातकों को नौकरी में सतर्क रहना होगा, परिवार में विवाद संभव
Today Libra Horoscope 22 September 2025: तुला राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 22 September 2025: आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन और नए अवसर लेकर आएगा. चन्द्रमा कर्म भाव में स्थित है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आप अपने प्रयासों से बॉस और सहकर्मियों को प्रभावित करेंगे. साथ ही, सामाजिक जीवन में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
बिज़नेस
व्यापारियों को आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. खासकर पार्टनरशिप में किए गए काम से धन लाभ होगा. यदि आप नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है. हालांकि, किसी पर आँख मूँदकर भरोसा करने से बचें.
नौकरी और करियर
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ है. पदोन्नति या नई जिम्मेदारियाँ मिलने का योग है. बेरोजगारों को नौकरी से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है. शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए भी यह दिन प्रगति का है.
परिवार और लव लाइफ
परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ से रिश्ते और गहरे होंगे.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. थकान और सिरदर्द जैसी छोटी समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन गंभीर चिंता की बात नहीं है. योग और ध्यान करने से लाभ होगा.
युवा और विद्यार्थी
युवा वर्ग के लिए यह दिन उपलब्धियों वाला है. नई स्किल सीखने और करियर के लिए सही दिशा चुनने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का मौका मिलेगा और परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आ सकते हैं.
कुल मिलाकर आज का दिन तुला राशि वालों के लिए करियर, धन और रिश्तों में शुभ संकेत लेकर आया है.
लकी कलर – सफेद
लकी नंबर – 6
अनलकी नंबर – 9
उपाय – माँ सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1: क्या तुला राशि वाले आज लोन चुका पाएंगे?
A1: हाँ, समय-समय पर किस्त भरने से आप लोन पूरा करने में सफल होंगे.
Q2: क्या दाम्पत्य जीवन में तनाव खत्म होगा?
A2: हाँ, आज तनाव दूर होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
