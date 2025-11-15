यह दिन प्रगति और राहत लेकर आएगा। चंद्र की स्थिति के कारण कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
Aaj Ka Tula Rashifal (15 November 2025): तुला राशि कानूनी मामलों में सावधानी, सेहत व रिश्तों पर ध्यान दें
Today Libra Horoscope 15 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए प्रगति और राहत लेकर आएगा. चन्द्रमा 12th हाउस में रहेंगे होने से लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. व्याघात और सर्वार्थसिद्धि योग के बनने से बिजनेस में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण रंग लाएगा. शुक्र के आपकी ही राशि में प्रवेश करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में सकारात्मकता आएगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के मामले में दिन अनुकूल रहेगा. पुरानी बीमारियों में सुधार दिखेगा. हालांकि, खान-पान पर ध्यान दें — तला-भुना और भारी भोजन से बचें. सुबह की सैर और जल सेवन बढ़ाना फायदेमंद रहेगा.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. पार्टनरशिप में नए अवसर मिल सकते हैं. अगर आप किसी नई जगह आउटलेट खोलने या बिजनेस एक्सपैंशन की योजना बना रहे हैं, तो ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है. व्यावसायिक रणनीति को सुधारें और अपने नेटवर्क को मजबूत करें.
नौकरी राशिफल:
करियर में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है. आप नौकरी में बदलाव या नई दिशा की तलाश शुरू कर सकते हैं. फिर भी, आपके ज्ञान और कौशल के कारण ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा. सहकर्मी आपकी मदद की सराहना करेंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
सुनफा योग के प्रभाव से परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा और प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा. शुक्र के तुला राशि में आने से लवर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. बिजनेस में लाभ और खर्च दोनों समान रूप से रहेंगे. निवेश या नया उद्यम शुरू करने का सही समय है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उत्कृष्ट रहेगा. परफॉर्मेंस में सुधार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. युवा अपने करियर को लेकर सजग रहेंगे और लक्ष्य के प्रति गंभीरता दिखाएंगे.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: स्काई ब्लू
उपाय: माँ लक्ष्मी को हल्के नीले फूल चढ़ाएँ और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
