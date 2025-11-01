Aaj Ka Tula Rashifal (1 November 2025): तुला राशि के जातक परिवार और संतान से सुख पाएंगे, दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी
Today Libra Horoscope 1 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 1 November 2025 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, सफलता और पारिवारिक सुख से भरपूर रहेगा. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (5th हाउस) में हैं, जिससे संतान से सुख और संतोष प्राप्त होगा. आज का दिन आपकी मेहनत और समझदारी को नई दिशा देगा. व्यापार और करियर दोनों में प्रगति के योग हैं.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज सेहत का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर मुंह या गले के संक्रमण से बचें. पानी अधिक पिएं और तला-भुना भोजन न करें. योग और ध्यान से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस की सराहना होगी. मार्केट में आपका नाम बढ़ेगा. अगर आप प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे तो भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा. विदेश से जुड़े कारोबारियों के लिए भी धन प्राप्ति के शुभ योग बन रहे हैं.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपकी समझदारी और प्रोफेशनल रवैया आपको सफलता दिलाएगा. वर्किंग वुमन आत्मविश्वास से काम करेंगी और समय पर अपने प्रोजेक्ट पूरे करेंगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.
लव और परिवार राशिफल:
पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन पुराने विवादों को न छेड़ें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य या मूड को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है. संतान से सुखद समाचार मिलेगा.
धन राशिफल:
आज का दिन आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को धन लाभ की संभावना है. निवेश के नए अवसर सामने आएंगे. खर्च पर नियंत्रण रखें, तभी संतुलन बना रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. युवा वर्ग घर की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएगा और परिवार का विश्वास जीतेगा.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला (Blue)
उपाय: आज मां सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे बुद्धि, निर्णय शक्ति और सफलता प्राप्त होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
