Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आर्थिक रूप से विस्तार का दिन, मांग बढ़ेगी.

कार्यक्षेत्र में सटीक प्लानिंग से सफलता मिलेगी.

पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझकर आर्थिक मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य ऊर्जावान, छात्रों को विषय समझने में सफलता मिलेगी.

Aaj ka Singh Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और चन्द्रमा छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. सर्वार्थ सिद्धि योग और मालव्य योग के प्रभाव से सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और आर्थिक रूप से सशक्त होने का है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "विस्तार" का है. नए सरकारी नियमों या टैरिफ का लाभ आपके सेक्टर को मिल सकता है, जिससे आपके प्रॉडक्ट की डिमांड घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी. यदि आप नया शोरूम, बुटीक या ऑनलाइन ब्रांड लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 या 02:30 से 03:30 के बीच का समय अत्यंत शुभ है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी सटीक प्लानिंग के कारण छाए रहेंगे. कठिन और जटिल कार्यों को आप चुटकियों में हल कर लेंगे. जो लोग घर जाने की योजना बना रहे थे, उन्हें आज अचानक पेड लीव (Paid Leave) मिल सकती है. अपने टेक्निकल ज्ञान के दम पर आप विदेशी क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जो करियर में नए द्वार खोलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज बड़ी राहत मिलने वाली है. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) का लंबे समय से चल रहा विवाद आपसी सहमति और प्रेम से सुलझ जाएगा. आपको अपना हक मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर का क्लेश हमेशा के लिए खत्म होगा. रिश्तों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Education)

सेहत के मामले में आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे. छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है; आप किसी बहुत कठिन विषय को समझने में सफल रहेंगे. मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: मैरून (शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक)

मैरून (शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

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