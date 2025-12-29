हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Leo Rashifal (29 December 2025): सिंह राशि इंटरव्यू और ट्रैवल से खुलेगा करियर का रास्ता!

Aaj Ka Leo Rashifal (29 December 2025): सिंह राशि इंटरव्यू और ट्रैवल से खुलेगा करियर का रास्ता!

Today Leo Horoscope 29 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 29 Dec 2025 02:20 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 29 December 2025 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अपने प्रयासों और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. चंद्रमा 9वें घर में होने से भाग्य आपके अच्छे कामों को चमक देगा और मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा.

परिध और शिव योग के प्रभाव से बिजनेस और कार्यक्षेत्र में लंबे समय बाद सकारात्मक बदलाव की संभावना है.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में सुधार और ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं. बिजनेसमैन को अपने प्रॉडक्ट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ग्राहकों के फीडबैक को सम्मानपूर्वक अपनाना चाहिए. मार्केट में कॉम्पिटिशन रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और योजना आपको आगे रखेगी. मळमास के कारण बड़े निर्माण कार्य या निवेश को 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में अपने कार्य पर पूरी तरह ध्यान दें. इधर-उधर की बातों में उलझने से काम प्रभावित हो सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए इंटरव्यू में सफलता के योग हैं. ऑफिस के काम से ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपके करियर को मजबूत करेगा.

लव और फैमिली राशिफल

दांपत्य जीवन में स्वभाव में छोटे बदलाव से संबंधों में मजबूती आएगी. अविवाहित जातकों के लिए आकर्षण और रोमांस के योग हैं. परिवार में दूर के रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहेगी. घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्रों को अपने प्रोजेक्ट और पढ़ाई में फोकस बनाए रखना चाहिए. समय लग सकता है, लेकिन परिणाम बेहतर होंगे. युवा अपने मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है. कार्यभार और ट्रैवलिंग के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार लें. हल्की योग या ध्यान आपको मानसिक शांति और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा.

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 6

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

उपाय: आज अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने की बजाय संतोषी माता की पूजा करें और हल्का मीठा भोग चढ़ाएं. घर में किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन देना भी लाभकारी रहेगा.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में कोई बड़ा अवसर मिलेगा?

A1: जी हां, मेहनत और ग्राहकों के फीडबैक को अपनाकर बिजनेस में सुधार और ग्रोथ की संभावना है.

Q2: नौकरी में प्रोन्नति या सराहना मिलेगी?

A2: इंटरव्यू या ऑफिस में मेहनत से आपका काम सराहा जाएगा और प्रोन्नति के योग बन सकते हैं.

Q3: लव और वैवाहिक जीवन के लिए दिन कैसा रहेगा?

A3: स्वभाव में छोटे बदलाव से दांपत्य जीवन में मजबूती आएगी और प्रेम संबंध मधुर रहेंगे.

Q4: स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे रखें?

A4: पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और हल्की योग या ध्यान से मानसिक और शारीरिक थकान कम होगी.

Q5: घर या निर्माण संबंधित कोई निर्णय लेना चाहिए?

A5: अभी मळमास चल रहा है, इसलिए बड़े निर्माण या निवेश को 14 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Dec 2025 02:20 AM (IST)
Embed widget