Aaj Ka Singh Rashifal 28 December 2025 in Hindi: आज सिंह राशि वालों के लिए दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है. चन्द्रमा के अष्टम भाव (8th हाउस) में होने से घर से जुड़े किसी कठिन या पुराने मामले में परेशानी आ सकती है.

मानसिक तनाव बढ़ सकता है और कुछ बातें आपकी सोच के विपरीत हो सकती हैं. चन्द्रमा और शनि के बीच विष दोष बनने से निर्णय लेने में सावधानी बेहद जरूरी रहेगी.

बिजनेस राशिफल

पार्टनरशिप बिजनेस में मनी मैनेजमेंट बिगड़ने से नुकसान की स्थिति बन सकती है. लेन-देन में पारदर्शिता रखें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. बिजनेसमैन को सरकारी नियमों और दस्तावेजों का पूरी तरह पालन करना होगा, अन्यथा सरकारी नोटिस या जुर्माने की स्थिति बन सकती है. आज जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को बॉस और सीनियर्स की बातों को गंभीरता से लेना होगा. ऑफिस में किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचें, अन्यथा आपकी नौकरी पर खतरा आ सकता है. आज संयम और अनुशासन आपके लिए सबसे बड़ा हथियार रहेगा.

बेरोजगार और विद्यार्थी राशिफल

अन-एम्प्लॉयड जातकों को नौकरी के लिए किए गए प्रयासों में फिलहाल असफलता मिल सकती है, लेकिन हिम्मत न हारें. मेहनत जारी रखें, जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने टीचर्स से संवाद बनाए रखना चाहिए, किसी भी तरह का कम्यूनिकेशन गैप नुकसानदायक हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. अनावश्यक डिबेट रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है. परिवार में भी धैर्य और समझदारी से काम लें. घर से जुड़े पुराने कर्ज या लोन को जल्द समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी होगा.

सामाजिक और अन्य क्षेत्र

सामाजिक स्तर पर किए गए कार्यों से संतुष्टि नहीं मिलेगी. स्पोर्ट्स पर्सन को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग से दूरी बनाकर ही अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने पर ध्यान देना चाहिए.

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

उपाय

शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

A1: जी खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में सतर्कता जरूरी है.

Q2: क्या नौकरी में विवाद से बचना चाहिए?

A2: बिल्कुल, बॉस से बहस आपकी नौकरी के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

Q3: बेरोजगार जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा?

A3: प्रयासों में देरी संभव है, लेकिन मेहनत जारी रखें.

Q4: क्या प्रेम जीवन में तनाव रहेगा?

A4: छोटी बातों पर बहस से बचेंगे तो रिश्ते सुरक्षित रहेंगे.

Q5: छात्रों के लिए क्या सलाह है?

A5: अपने टीचर्स से संपर्क बनाए रखें और मार्गदर्शन लेते रहें.

