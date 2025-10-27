हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal (27 October 2025): मेहनत और आत्मविश्वास से मिलेगा सम्मान, कार्यस्थल पर प्रगति के संकेत, पढ़ें सिंह राशि

Aaj Ka Singh Rashifal (27 October 2025): मेहनत और आत्मविश्वास से मिलेगा सम्मान, कार्यस्थल पर प्रगति के संकेत, पढ़ें सिंह राशि

Today Leo Horoscope 27 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 27 Oct 2025 12:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Singh Rashifal 27 October 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मचिंतन और व्यवहारिकता से भरा रहेगा. दूसरों पर अपनी इच्छाएँ थोपने के बजाय, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें. इससे रिश्तों में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. आपका उत्साही स्वभाव लोगों को प्रेरित करेगा, लेकिन अत्यधिक भावुकता या दिखावटी प्रेम से दूरी बनाए रखें. दिन का कुछ समय अपने मनपसंद कार्यों या घर की साज-सज्जा में बिताना आपको सुकून देगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु दिनभर की व्यस्तता के बीच मानसिक विश्राम लेना आवश्यक है. योग और ध्यान का अभ्यास आपके भीतर शांति और संतुलन बनाए रखेगा. शाम के समय थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त जल पिएं और संतुलित आहार लें.

लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में आज समझदारी आवश्यक है. छोटी-छोटी बातों को लेकर तकरार से बचें, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा और एक प्यारा पल साझा करने का अवसर मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण में स्नेह और अपनापन रहेगा.

व्यवसाय और करियर राशिफल:
कार्यस्थल पर योजनाओं को लागू करने का सही समय है. सिर्फ योजना बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने की दिशा में कदम बढ़ाएं. वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों के लिए नई साझेदारी या समझौता लाभदायक रहेगा.

वित्तीय राशिफल:
खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. अत्यधिक खर्च भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए आज से बचत की शुरुआत करें. धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. निवेश में सावधानी बरतना उचित रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: आज शनिदेव की कृपा पाने और स्थिरता लाने के लिए “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मन शांत होगा और कर्मफल में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 27 Oct 2025 12:51 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज सिंह राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आत्मचिंतन और व्यवहारिकता से भरा रहेगा. दूसरों की इच्छाओं को समझने की कोशिश करें, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए आज क्या सलाह है?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक विश्राम आवश्यक है. योग और ध्यान से शांति मिलेगी. शाम को थकान से बचने के लिए पर्याप्त जल पिएं और संतुलित आहार लें.

प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिए आज का राशिफल क्या कहता है?

प्रेम संबंधों में समझदारी बरतें और तकरार से बचें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. पारिवारिक माहौल स्नेहपूर्ण रहेगा.

व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में सिंह राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

कार्यस्थल पर योजनाओं को लागू करने का यह सही समय है. वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों के लिए नई साझेदारी लाभदायक हो सकती है.

आज सिंह राशि वालों को वित्तीय मामलों में क्या ध्यान रखना चाहिए?

खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है. धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें और निवेश में सावधानी बरतें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका की भी बढ़ी टेंशन! रूस ने 'अदृश्य' न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर सबको हिला डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
सहारनपुर: टायर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर मौत, 5 झुलसे
क्रिकेट
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन
विश्व
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
चीन पर लगा टैरिफ हटाएगा अमेरिका! US के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले- 'दोनों देशों के बीच समझौता...'
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 समेत ये हथियार किए जमा
ट्रेंडिंग
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे- वीडियो वायरल
उतर गया राइडिंग का भूत? टर्न हो रही कार से जा भिड़ा लापरवाह बाइकर- यूजर्स ने खूब लिए मजे
शिक्षा
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
अब बिना JEE एडवांस रैंक के भी IIT में दाखिला! IIT खड़गपुर ने शुरू की नई योजना? जान लीजिए काम की बात
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget