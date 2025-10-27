Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Singh Rashifal 27 October 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मचिंतन और व्यवहारिकता से भरा रहेगा. दूसरों पर अपनी इच्छाएँ थोपने के बजाय, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें. इससे रिश्तों में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. आपका उत्साही स्वभाव लोगों को प्रेरित करेगा, लेकिन अत्यधिक भावुकता या दिखावटी प्रेम से दूरी बनाए रखें. दिन का कुछ समय अपने मनपसंद कार्यों या घर की साज-सज्जा में बिताना आपको सुकून देगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु दिनभर की व्यस्तता के बीच मानसिक विश्राम लेना आवश्यक है. योग और ध्यान का अभ्यास आपके भीतर शांति और संतुलन बनाए रखेगा. शाम के समय थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त जल पिएं और संतुलित आहार लें.

लव और पारिवारिक राशिफल:

प्रेम संबंधों में आज समझदारी आवश्यक है. छोटी-छोटी बातों को लेकर तकरार से बचें, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा और एक प्यारा पल साझा करने का अवसर मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण में स्नेह और अपनापन रहेगा.

व्यवसाय और करियर राशिफल:

कार्यस्थल पर योजनाओं को लागू करने का सही समय है. सिर्फ योजना बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने की दिशा में कदम बढ़ाएं. वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों के लिए नई साझेदारी या समझौता लाभदायक रहेगा.

वित्तीय राशिफल:

खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. अत्यधिक खर्च भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए आज से बचत की शुरुआत करें. धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. निवेश में सावधानी बरतना उचित रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: आज शनिदेव की कृपा पाने और स्थिरता लाने के लिए “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मन शांत होगा और कर्मफल में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.