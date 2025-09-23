Leo Horoscope 23 September: सिंह राशि वाले निवेश में सतर्क रहें! अचानक बड़ी डील से होगा भारी मुनाफा, पढ़ें राशिफल
Today Leo Horoscope 23 September 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के दूसरे भाव में रहने से वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी. विशेषकर निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. ब्रह्म योग का असर आपके लिए फायदे का हो सकता है और अचानक कोई बड़ा सौदा या लाभ मिलने की संभावना है.
हेल्थ राशिफल: आज सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. पुरानी चोट या तकलीफ से राहत मिलेगी. ऊर्जा में वृद्धि होगी और आप सक्रिय रहेंगे.
बिज़नेस राशिफल: व्यापारियों के लिए यह दिन बेहद शुभ है. यदि आपको कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर मिल रहा है तो बिना देर किए उसे पूरा करें. इससे आपको बड़ा लाभ होगा. ब्रह्म योग का प्रभाव नए अवसर दिला सकता है.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रिश्ता और गहरा होगा. प्रेम जीवन में सामंजस्य और रोमांस बढ़ेगा. आपसी समझ से रिश्ता और मजबूत होगा.
धन राशिफल: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. लेकिन निवेश में जल्दबाजी न करें. सही प्लानिंग से अच्छा लाभ मिलेगा.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे. कार्यक्षेत्र में सीनियर और सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे. वर्किंग वुमन को भी सहयोगियों और बॉस से मदद मिलेगी जिससे कार्यभार आसान होगा.
युवा और शिक्षा राशिफल: युवा वर्ग को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन बहुत अच्छा है, उनके प्रदर्शन की तारीफ होगी. विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाकर प्रगति करेंगे.
शुभ अंक – 7
शुभ रंग – ऑरेंज
उपाय – आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और तांबे के पात्र में जल चढ़ाएं.
FAQs
Q1. क्या आज बड़ी डील फाइनल करनी चाहिए?
हाँ, यह समय बड़ा लाभ देने वाला है, देर न करें.
Q2. क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?
हाँ, आज रिश्तों में गहराई और मधुरता आएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
