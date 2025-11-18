Aaj Ka Singh Rashifal (18 November 2025): सिंह राशि दोस्तों का सहयोग मिलेगा, कारोबार लाभदायक पर घर में विवाद से बचें
Today Leo Horoscope 18 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 18 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा तीसरे भाव में रहकर साहस, संचार और सामाजिक संबंधों को सक्रिय करेंगे. दोस्तों की मदद करना और उनके साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखना शुभ रहेगा. ग्रह योग आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास देंगे, लेकिन जल्दबाजी और जिद से बचना होगा. अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें, यही आज की सबसे बड़ी सफलता कुंजी है.
बिज़नेस / करियर:
वर्कप्लेस पर अधूरे कार्यों को लेकर बॉस की सख्त बातें सुननी पड़ सकती हैं. इसे दिल पर लेने की बजाय अपनी गलती समझकर सुधार में लगना लाभदायक रहेगा. बिज़नेस में आयुष्मान योग शुभ है, कारोबारी बढ़त और नए अवसर के संकेत मिल रहे हैं.
लव और फैमिली:
परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए आज गंभीर रहें. आपकी भूमिका घर में बेहद महत्वपूर्ण रहेगी और सभी की उम्मीदें भी आपसे जुड़ी रहेंगी.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अत्यधिक मुनाफे की सोच नुकसानदायक हो सकती है. बचत और खर्च में संतुलन बनाकर चलें.
स्वास्थ्य:
वजन लगातार बढ़ रहा है तो आज से फिटनेस पर गंभीरता से ध्यान दें. जिम, योग या वॉक की शुरुआत करना लाभकारी होगा. जंक और शुगर कम करें.
युवा एवं विद्यार्थी:
आनन्दादि योग के प्रभाव से छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है. कुछ अलग करने के विचार आएंगे, पर पढ़ाई और लक्ष्य से दूर न हों. युवा किसी क्रिएटिव कार्य में सफलता पा सकते हैं.
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
उपाय:
- सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
- बहते जल में नारंगी फूल प्रवाहित करें. ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
FAQs:
Q1: क्या बिज़नेस में निवेश बढ़ाना ठीक रहेगा?
हाँ, स्थिति अनुकूल है लेकिन भरोसे और रिश्तों को प्राथमिकता देकर निर्णय लें.
Q2: क्या नौकरी में सुधार होगा?
हाँ, गलती सुधारने और संतुलन बनाए रखने से आने वाले दिनों में पद और मान–सम्मान दोनों मिलेंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL