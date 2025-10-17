हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal (17 October 2025): खर्च बढ़ने के साथ व्यापार में होगा लाभ! प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती, पढ़ें आज का सिंह राशिफल

Aaj Ka Singh Rashifal (17 October 2025): खर्च बढ़ने के साथ व्यापार में होगा लाभ! प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती, पढ़ें आज का सिंह राशिफल

Today Leo Horoscope 17 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 02:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Singh Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा के आपकी ही राशि में होने से मन थोड़ा विचलित और अस्थिर रहेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और निर्णय सोच-समझकर लें. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और कुछ राशि दान-पुण्य में खर्च हो सकती है.

भाई-बहनों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा. आज का दिन आत्मविश्लेषण और संयम का है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में समझदारी और संतुलन से आय और व्यय में बराबरी बनी रहेगी. फेस्टिव सीजन में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन मुनाफे के अवसर भी मिलेंगे. किसी भी निवेश से पहले शांति से सोचें.

बिजनेस राशिफल

फेस्टिव सीजन को देखते हुए मार्केटिंग और सेल्स से जुड़ा बिजनेस तेजी पकड़ेगा. नए ग्राहक मिलने के संकेत हैं. व्यापार विस्तार की योजनाएं लाभदायक साबित होंगी. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है ताकि भविष्य में विवाद न हों.

नौकरी राशिफल

सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने कार्य के प्रति लापरवाही न बरतें, वरना शिकायत या आलोचना हो सकती है. शुक्ल योग के प्रभाव से नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को सकारात्मक खबर मिल सकती है. कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करें, लाभ मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय सुखद रहेगा. भाई-बहनों के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ संबंधों में गर्मजोशी रहेगी. रोमांटिक रिलेशन में भावनाओं का आदान-प्रदान मजबूत होगा.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

युवा वर्ग को घर की जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं के बीच संतुलन बनाना होगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल है. उनके प्रयास सफल होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. मानसिक तनाव घटेगा और चेहरे पर मुस्कान लौटेगी. योग और ध्यान से मन स्थिर रहेगा.

  • शुभ अंक 1
  • शुभ रंग पीला
  • उपाय सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी?
हां, शुक्ल योग के प्रभाव से प्रयास सफल होंगे और अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

Q2. क्या आज व्यापार में लाभ होगा?
जी हां, फेस्टिव सीजन में मार्केटिंग और बिक्री से लाभ बढ़ने के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Oct 2025 02:50 AM (IST)
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
ओटीटी
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
ओटीटी
इंडिया
बिहार
हेल्थ
जनरल नॉलेज
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
