Aaj Ka Singh Rashifal (17 October 2025): खर्च बढ़ने के साथ व्यापार में होगा लाभ! प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती, पढ़ें आज का सिंह राशिफल
Today Leo Horoscope 17 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 17 October 2025: चन्द्रमा के आपकी ही राशि में होने से मन थोड़ा विचलित और अस्थिर रहेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और निर्णय सोच-समझकर लें. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और कुछ राशि दान-पुण्य में खर्च हो सकती है.
भाई-बहनों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा. आज का दिन आत्मविश्लेषण और संयम का है.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में समझदारी और संतुलन से आय और व्यय में बराबरी बनी रहेगी. फेस्टिव सीजन में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन मुनाफे के अवसर भी मिलेंगे. किसी भी निवेश से पहले शांति से सोचें.
बिजनेस राशिफल
फेस्टिव सीजन को देखते हुए मार्केटिंग और सेल्स से जुड़ा बिजनेस तेजी पकड़ेगा. नए ग्राहक मिलने के संकेत हैं. व्यापार विस्तार की योजनाएं लाभदायक साबित होंगी. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है ताकि भविष्य में विवाद न हों.
नौकरी राशिफल
सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने कार्य के प्रति लापरवाही न बरतें, वरना शिकायत या आलोचना हो सकती है. शुक्ल योग के प्रभाव से नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को सकारात्मक खबर मिल सकती है. कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करें, लाभ मिलेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ समय सुखद रहेगा. भाई-बहनों के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ संबंधों में गर्मजोशी रहेगी. रोमांटिक रिलेशन में भावनाओं का आदान-प्रदान मजबूत होगा.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
युवा वर्ग को घर की जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं के बीच संतुलन बनाना होगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल है. उनके प्रयास सफल होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
हेल्थ राशिफल
सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. मानसिक तनाव घटेगा और चेहरे पर मुस्कान लौटेगी. योग और ध्यान से मन स्थिर रहेगा.
- शुभ अंक 1
- शुभ रंग पीला
- उपाय सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी?
हां, शुक्ल योग के प्रभाव से प्रयास सफल होंगे और अच्छे अवसर मिल सकते हैं.
Q2. क्या आज व्यापार में लाभ होगा?
जी हां, फेस्टिव सीजन में मार्केटिंग और बिक्री से लाभ बढ़ने के संकेत हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
