Aaj Ka Singh Rashifal 1 October 2025: सिंह राशि के लोगों को पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, और चुनौतियाँ आपके पक्ष में रहेंगे
Today Leo Horoscope 1 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 1 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा छठे भाव में होने से पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी. कठिन कार्य सामने आएंगे, परंतु आप उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास से पूरा कर पाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल: पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन शरीर में दर्द की समस्या रह सकती है. दिनचर्या संतुलित रखें और नियमित व्यायाम करें.
व्यापार राशिफल: पार्टनरशिप बिज़नेस में चुनौतियाँ आएंगी, पर आप उन्हें संभाल लेंगे. बिज़नेस से जुड़े फैसलों में ज्यादा देरी न करें, वरना महत्वपूर्ण अनुबंध या ऑर्डर हाथ से निकल सकता है.
प्रेम व परिवार राशिफल: वाशी योग के प्रभाव से परिवार में एकता और भाईचारा देखने को मिलेगा. प्रेम संबंधों में आपसी आकर्षण बढ़ेगा.
नौकरी राशिफल: आनन्दादि योग से नई नौकरी का मेल मिल सकता है. कार्यस्थल पर अचानक होने वाले बदलाव आपके लिए लाभकारी होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.
धन राशिफल: आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे और उदारता से धन खर्च करेंगे. दान-पुण्य से मान-सम्मान भी बढ़ेगा.
युवा राशिफल: युवा वर्ग सामाजिक कार्यों और दान में आगे रहेंगे. यही ऊर्जा भविष्य में सकारात्मक परिणाम लाएगी.
सुझाव
- आलस्य और देरी से बचें.
- स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम करें.
- फैसले समय पर लें.
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 6
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
FAQs
Q1. क्या सिंह राशि वालों के लिए नौकरी बदलने का सही समय है?
हाँ, आज का समय नई नौकरी के लिए अनुकूल है.
Q2. सिंह राशि के जातक प्रेम जीवन में क्या उम्मीद कर सकते हैं?
रिश्तों में आपसी आकर्षण और विश्वास बढ़ेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
