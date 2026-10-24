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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 24 October 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्क टूटने का खतरा, विष दोष से बॉस के गुस्से से बचें, बिजनेस में सहयोग की जरूरत व चोट का अलर्ट

Aaj Ka Mesh Rashifal 24 October 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्क टूटने का खतरा, विष दोष से बॉस के गुस्से से बचें, बिजनेस में सहयोग की जरूरत व चोट का अलर्ट

Aaj Ka Mesh Rashifal 24 October 2026: मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, धन संबंधी अड़चनें, विष दोष से जॉब अलर्ट, लव लाइफ और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सटीक भविष्यवाणी. पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 06:38 AM (IST)
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Mesh Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, गुप्त चिंताएं, सुदूर यात्रा व अपरिपक्वता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. बारहवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते कार्यशैली में जल्दबाजी या अपरिपक्वता के कारण नए-नए बने व्यावसायिक और व्यक्तिगत संपर्क अचानक टूट सकते हैं; अतः किसी भी बातचीत में गंभीरता और परिपक्वता बनाए रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

  • दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, व्याघात योग और मालव्य योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा
  • शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

धन संबंधी परेशानियां, मजबूती से डटे रहना होगा: व्यापारिक मोर्चे पर आज कुछ अप्रत्याशित वित्तीय अड़चनें और नकदी की कमी सामने आ सकती है; हालांकि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप अपने व्यापारिक मामलों को संभालने के लिए पूरी मजबूती और साहस के साथ डटे रहेंगे.

उतार-चढ़ाव में आपसी सहयोग बनेगा ढाल: बिज़नेस में यदि इस समय अप्स-डाउन (उतार-चढ़ाव) की स्थिति चल रही है, तो पार्टनर्स, स्टाफ और परिवार के सभी लोगों को एक-दूसरे का हाथ थामना चाहिए; इस कठिन समय में आपसी सहयोग और तालमेल ही आपको वित्तीय मुश्किलों से बाहर निकालने में सबसे बड़ा मददगार साबित होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

विष दोष से बॉस के गुस्से से बचें, शांत रहें: चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहने से कार्यक्षेत्र में तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को ऑफिस में अपने बॉस के साथ संबंध बहुत मधुर और संतुलित रखने होंगे; यदि किसी कारणवश वे आप पर क्रोधित या नाराज होते हैं, तो भी पलटकर जवाब न दें और पूरी तरह शांत रहकर स्थिति को संभालें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स समझदारी से करें काम: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को बातचीत में अत्यधिक समझदारी और धैर्य दिखाने की जरूरत है; जल्दबाजी, अति-उत्साह या आवेश में आकर कोई भी डील फाइनल न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

रोजगार के क्षेत्र में एक्टिव लोगों के सामने व्यवधान: नई नौकरी या आजीविका की तलाश में सक्रिय लोगों के कार्यों में कुछ अचानक व्यवधान आ सकते हैं; ऐसे समय में घबराने के बजाय अपनी कूटनीतिक चतुराई और सूझबूझ से समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालें.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लव लाइफ में बना रहेगा मधुर रिश्ता: सितारों की शुभ चाल इशारा कर रही है कि आपके प्रेम जीवन (Love Life) में आपसी समझ बहुत प्रगाढ़ रहेगी; जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ सुखद और मजबूत रिश्ता बना रहेगा.

स्पोर्ट्स पर्सन रखें विशेष ध्यान, चोट लगने की आशंका: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) मैदान में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें; विष दोष और 12वें चंद्रमा के प्रभाव से पैर या मांसपेशियों में चोट लगने की प्रबल संभावना बन रही है, वार्म-अप जरूर करें.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: 12वें भाव के चंद्रमा के कारण सिरदर्द, अनिद्रा या आंखों में थकान रह सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और सात्विक आहार लें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व शनि के बीज मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें.

हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या भोजन दान करें. इससे 12वें चंद्रमा के संकट दूर होंगे, विष दोष का प्रभाव शांत होगा, ऑफिस में शांति बनी रहेगी और व्यापारिक रुकावटें समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 06:38 AM (IST)
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