Today Gemini Horoscope 31 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 31 October 2025 in Hindi: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए सकारात्मक और उन्नतिकारक रहेगा. चन्द्रमा के 9वें भाव में गोचर करने से भाग्य का साथ मिलेगा और सोशल लाइफ भी खुशनुमा रहेगी. मित्रों और परिजनों से सहयोग प्राप्त होगा.
बिज़नेस:
व्यवसाय में आपके कार्य समय पर पूरे होंगे. माल की पैंकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ योजनानुसार संपन्न होगा, जिससे मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी. वृद्धि योग के कारण और पार्टनर के साथ सामंजस्य से पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ के नए अवसर मिलेंगे.
नौकरी/कैरियर:
ऑफिस में दिन सामान्य लेकिन संतोषजनक रहेगा. सीनियर्स और बॉस की बातों का विरोध न करें, उनके सुझाव मानने से आपका सम्मान बढ़ेगा और दिन आपके फेवर में रहेगा.
प्रेम जीवन:
लव लाइफ में खुशियां लौटेंगी. प्रेमी या जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. अविवाहित जातकों को कोई नया रिश्ता मिल सकता है.
परिवार:
माता-पिता या ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. वे आपके लिए आशीर्वचन कहेंगे. कोई खोई हुई वस्तु या पुरानी यादगार चीज़ आज पुनः मिल सकती है. पारिवारिक माहौल आनंदमय रहेगा.
युवा और विद्यार्थी:
आज युवाओं को परिवार में प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी मेहनत और अनुशासन से सफलता अर्जित करेंगे. आज का दिन उनके लिए “गोल्डन चांस” साबित हो सकता है.
वित्त:
आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. नए निवेश के लिए समय अनुकूल है, परंतु जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें.
स्वास्थ्य:
आंखों में जलन या थकान से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. आंखों को ठंडे पानी से धोएं और स्क्रीन टाइम सीमित रखें.
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
लकी रंग: क्रीम
उपाय: विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें. इससे भाग्य में वृद्धि होगी और नकारात्मकता दूर होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
