Aaj Ka Mithun Rashifal (30 October 2025): आज के दिन कानूनी मामलों से रहें दूर, हनुमान चालीसा के पाठ से मिलेगी शांति! पढ़ें मिथुन राशिफल

Aaj Ka Mithun Rashifal (30 October 2025): आज के दिन कानूनी मामलों से रहें दूर, हनुमान चालीसा के पाठ से मिलेगी शांति! पढ़ें मिथुन राशिफल

Today Gemini Horoscope 30 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Oct 2025 12:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mithun Rashifal 30 October 2025 in Hindi: आज का दिन सतर्कता और आत्मनियंत्रण बनाए रखने वाला रहेगा. चंद्रमा अष्टम भाव (8th हाउस) में स्थित हैं, जिससे अनसुलझे मामलों या पुराने विवादों में अड़चनें आ सकती हैं. ग्रह स्थिति बताती है कि आज किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें और संयमित रहें.

व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में मुनाफा तो रहेगा, लेकिन कुछ कानूनी या सरकारी मामलों में उलझने की संभावना बन रही है. बिजनेसमैन के लिए सलाह है कि किसी भी अनुबंध या डील को साइन करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल कर लें. किसी महत्वपूर्ण कार्य को तय समय पर पूरा न कर पाने से हल्का असंतोष रह सकता है.

नौकरी/करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक है. ऑफिस में चल रहे विवादों या राजनीति से खुद को दूर रखें, वरना आपके काम की छवि पर असर पड़ सकता है. संयम और शांति बनाए रखना ही सफलता की कुंजी होगी.

लव और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक वातावरण में कुछ तनाव रह सकता है. सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है, जबकि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी रिश्ते में दूरी बढ़ा सकती है, इसलिए वाणी में कोमलता रखें.

युवा और छात्र राशिफल

यंग जनरेशन मानसिक तनाव से गुजर सकती है. स्टूडेंट्स के लिए अचानक परीक्षा तिथियां स्पष्ट होने से चिंता बढ़ सकती है, लेकिन हार मानने की बजाय प्लानिंग पर फोकस करें. आत्मनियंत्रण और अनुशासन ही आगे का रास्ता खोलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और थकान से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. दिनभर में खुद को रिलैक्स रखने के लिए ध्यान या मेडिटेशन का सहारा लें.

  • भाग्यशाली अंक 8
  • शुभ रंग पर्पल
  • उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Oct 2025 12:30 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन सतर्कता और आत्मनियंत्रण बनाए रखने वाला रहेगा. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से पुराने मामलों में अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

व्यवसाय में क्या संभावनाएँ हैं?

व्यवसाय में मुनाफा तो रहेगा, पर कानूनी या सरकारी मामलों में उलझने की संभावना है. किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच लें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या सलाह है?

ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करें और विवादों से दूर रहें. संयम और शांति बनाए रखना सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा.

पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में क्या स्थिति रहेगी?

पारिवारिक माहौल में थोड़ा तनाव रह सकता है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें. जीवनसाथी से संवाद में कोमलता रखें ताकि रिश्तों में दूरी न आए.

युवाओं और छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?

युवा मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. छात्रों के लिए अचानक परीक्षा तिथियों से चिंता बढ़ सकती है, इसलिए योजना पर ध्यान केंद्रित करें.

