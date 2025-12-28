हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Gemini Rashifal (28 December 2025): मिथुन राशि पारिवारिक बिजनेस वालों को पूर्वजों का आशीर्वाद देगा लाभ!

Aaj Ka Gemini Rashifal (28 December 2025): मिथुन राशि पारिवारिक बिजनेस वालों को पूर्वजों का आशीर्वाद देगा लाभ!

Today Mithun Horoscope 28 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 28 Dec 2025 02:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 28 December 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा, उत्साह और कार्यक्षेत्र में सक्रियता से भरा रहने वाला है. चन्द्रमा के आपके 10वें भाव में विराजमान होने से काम करने का जोश और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

आप अपने कार्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. वरियान और सर्वार्थसिद्धि योग के बनने से कार्यस्थल पर किसी खास काम के कारण आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों को आज अपने बिजनेस में कुछ नए बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. यदि आप एन्सेस्ट्रल या पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हैं, तो दिन की शुरुआत अपने पूर्वजों का स्मरण और आशीर्वाद लेकर करें, इससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. बिजनेस में धीरे-धीरे सुधार आएगा और नई संभावनाएं सामने आएंगी.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. काम की जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ को-वर्कर्स के साथ हल्की-फुल्की मौज-मस्ती भी बनी रहेगी. ऊर्जा स्तर में वृद्धि होने से आप अपने टारगेट को समय पर पूरा कर पाएंगे और सीनियर्स की नजर में आपकी छवि बेहतर बनेगी.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में हल्की अनबन की स्थिति बन सकती है. बातचीत में संयम रखें और अहंकार से बचें. परिवार में किसी खास सदस्य का व्यवहार आपको थोड़ा बदला-बदला लग सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों और घर पर काम करने वाले लोगों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, इससे पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

नई पीढ़ी को आज अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा, जिससे यश और पहचान प्राप्त हो सकती है. विद्यार्थी अपने असाइनमेंट और पढ़ाई से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.

हेल्थ राशिफल

सेहत को लेकर लापरवाही न करें. नियमित चेकअप कराते रहें. थकान या छोटी-मोटी समस्या को नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है.

लकी कलर: ब्राउन

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या आज कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के योग हैं?

A1: सीधे प्रमोशन नहीं, लेकिन मान-सम्मान और सराहना मिलने के योग हैं.

Q2: क्या बिजनेस में बदलाव करना सही रहेगा?

A2: जी हां सोच-समझकर लिया गया फसला लाभकारी साबित होगा.

Q3: क्या लव लाइफ में तनाव बढ़ सकता है?

A3: हल्की अनबन संभव है, संवाद से स्थिति संभल सकती है.

Q4: छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?

A4: सकारात्मक, पढ़ाई और असाइनमेंट समय पर पूरे होंगे.

Q5: सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?

A5: नियमित जांच और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Dec 2025 02:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Sansani:हरिद्वार में फिल्मी मर्डर का सफेदपोश कनेक्शन! | Crime News
खुलकर बोले Keshav Maurya, BJP में ना ठाकुरवाद चलेगा ना ब्राह्मणवाद चलेगा तो सिर्फ ... ।
खुलकर बोले Keshav Maurya, BJP में ना ठाकुरवाद चलेगा ना ब्राह्मणवाद चलेगा तो सिर्फ ... । Yogi
27 के यूपी चुनाव से पहले अगर Akhilesh ने बुलाया तो क्या Keshav Maurya PDA में जाएंगे ?, सुनिए जवाब
Unnao Case: Kuldeep Sengar की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें , CBI ने उठा लिया कदम ! | SC | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कराया था भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर? PAK के डिप्टी PM ने कबूला सच; जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
नागपुर: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी पति ने भी की आत्महत्या, सदमे में मां ने उठाया ये कदम
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
बॉलीवुड
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, जानकर चौंक जाएंगे आप!
कितनी है रणबीर और रणवीर की फीस? इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
हेल्थ
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
क्या कुत्ते के जूठे खाने से भी हो सकता है रेबीज, जानें कैसे फैलती है यह खतरनाक बीमारी
शिक्षा
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget