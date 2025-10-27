Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Mithun Rashifal 27 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रहेगा. संबंधों में संयम रखना आवश्यक है, विशेषकर जीवनसाथी के साथ संवाद के दौरान. परिवार में किसी शुभ समाचार से वातावरण प्रसन्न रहेगा. बच्चों की ओर से आर्थिक लाभ या किसी उपलब्धि का समाचार गर्व का अनुभव कराएगा. घर के कार्यों में व्यस्तता रहेगी, जिससे अपने लिए समय निकालना कठिन हो सकता है, फिर भी मन के भीतर संतोष रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक थकान और मानसिक तनाव से बचें. खानपान में संतुलन रखें और देर रात तक काम करने से परहेज़ करें. आज आपके लिए तांबे का सिक्का या तांबे का छोटा टुकड़ा अपने पास रखना शुभ रहेगा, यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा.

लव और पारिवारिक राशिफल:

प्रेम जीवन में हल्की गलतफहमियाँ हो सकती हैं, परंतु उन्हें संवाद से हल किया जा सकता है. जीवनसाथी के साथ मनमुटाव से बचें, क्योंकि दिन के अंत में भावनात्मक निकटता बढ़ने की संभावना है. परिवार के सदस्यों का सहयोग और समझदारी आपको मानसिक रूप से स्थिर रखेगी.

व्यवसाय और करियर राशिफल:

कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी. कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. सहयोगियों से तालमेल अच्छा रहेगा. व्यवसायियों को आज किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है.

वित्तीय राशिफल:

आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. बच्चों से जुड़ा कोई लाभ या निवेश सकारात्मक परिणाम दे सकता है. खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं. अनावश्यक जोखिम से बचें और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए आज अपने पास तांबे का सिक्का या तांबे का छोटा टुकड़ा रखें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.