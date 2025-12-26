Aaj Ka Mithun Rashifal 26 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय रहेंगे और भाग्य का भी अच्छा साथ मिलेगा. धार्मिक, आध्यात्मिक या ज्ञान से जुड़ी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है. आज आप नए लोगों से जुड़ेंगे, जिससे आगे चलकर लाभ के रास्ते खुल सकते हैं. सिद्धि योग के कारण आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी और कई काम आसानी से पूरे होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

आज दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सेहत को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न लें, वरना मानसिक थकान बढ़ सकती है. पेट, नींद या सिरदर्द से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. योग और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में आज आपकी स्थिति सामान्य रहेगी. बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होगा, लेकिन नुकसान की भी संभावना नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि आपके खर्चे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे इनकम में धीरे-धीरे सुधार होगा. जो व्यापारी किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए. आपकी मेहनत आने वाले समय में अच्छा फल देगी.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति वाला है. सिद्धि योग के कारण आप टीम वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे और ऑफिस में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. यदि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल रही है तो उसे खुशी से स्वीकार करें. यह आपकी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका होगा और उच्च अधिकारी आपसे प्रभावित हो सकते हैं.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति आज संतुलित रहेगी. आय और खर्च दोनों लगभग बराबर रहेंगे, जिससे फाइनेंशियल बैलेंस बना रहेगा. कोई बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन आपकी सेविंग भी सुरक्षित रहेगी. भविष्य के लिए प्लानिंग करने का यह अच्छा समय है.

लव और फैमिली राशिफल

मैरिड लाइफ में आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ दिल की बातें साझा करने से रिश्ता और मजबूत होगा. परिवार में सभी के सहयोग से आप किसी नई प्लानिंग पर काम कर सकते हैं, जैसे घर से जुड़ा कोई फैसला या किसी यात्रा की योजना.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

न्यू जनरेशन को आज दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करना चाहिए. जो आपके लिए सही है, उसी का चुनाव करें. छात्रों के लिए दिन कुछ नया सीखने वाला रहेगा. पढ़ाई के साथ-साथ किसी नई स्किल या विषय में भी रुचि बढ़ सकती है.

शिक्षा राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए आज ज्ञानवर्धक दिन है. आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा या किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई नई और उपयोगी जानकारी मिल सकती है.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली अंक: 1

लकी रंग: पर्पल

अनलकी अंक: 3

आज का उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे भाग्य और मानसिक शांति में वृद्धि होगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज मिथुन राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा?

हाँ, नई जिम्मेदारी मिलने से आप अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं.

प्रश्न 2. क्या आज व्यापार में नुकसान की संभावना है?

नहीं, व्यापार सामान्य रहेगा और खर्चे नियंत्रण में रहने से लाभ की स्थिति बनी रहेगी.

प्रश्न 3. क्या आज पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है?

हाँ, आज कुछ नया सीखने और समझने के अच्छे योग बन रहे हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.