Gemini Horoscope 24 September: मिथुन राशि के लिए धन लाभ में रुकावट, लेकिन रिश्तों में मिठास बनी रहेगी
Today Gemini Horoscope 24 September 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए बुधवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 September 2025: आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए उन्नति और अवसर लेकर आ सकता है. चन्द्रमा तुला राशि में पंचम भाव में होने से बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता में वृद्धि होगी. पढ़ाई, लेखन और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को खास उपलब्धि मिल सकती है. परिवार और दोस्तों का साथ आपको मानसिक शांति देगा.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या एलर्जी की समस्या हो सकती है. खानपान में ताजे फल-सब्जियों को शामिल करें. योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी.
व्यापार राशिफल: व्यवसाय में साझेदारी के जरिए लाभ होगा. लक्ष्मी योग आपके लिए नए सौदे और मुनाफे के द्वार खोल सकता है. हालांकि किसी बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले कागज़ात ध्यान से पढ़ लें. ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को फायदा होगा.
लव और पारिवारिक राशिफल: लव लाइफ में रोमांस और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी. अविवाहित जातकों के लिए अच्छे रिश्तों की संभावना है. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा.
धन राशिफल: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. हालांकि अनावश्यक खर्च से बचें. सोने-चाँदी में निवेश लाभकारी रहेगा.
नौकरी राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत और आइडिया की सराहना होगी. सीनियर से प्रोत्साहन मिलेगा. कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आपके करियर को आगे बढ़ाएगा.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना है. पढ़ाई में ध्यान लगाएं और समय का सदुपयोग करें. नए दोस्त बन सकते हैं, लेकिन संगत सोच-समझकर चुनें.
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 7
शुभ रंग: हरा
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएँ और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों को परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता मिलेगी?
हाँ, पंचम भाव में चन्द्रमा की स्थिति सफलता के संकेत दे रही है.
Q2. क्या आज शेयर मार्केट में निवेश उचित रहेगा?
हाँ, सीमित और सोच-समझकर किया गया निवेश लाभकारी हो सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
