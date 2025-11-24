हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mithun Rashifal (24 November 2025): स्वास्थ्य में सुधार, बड़े बदलाव का लाभ, शेयर मार्केट व बिज़नेस में उन्नति

Today Gemini Horoscope 24 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए सोमवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Nov 2025 02:02 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है. लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या या बीमारी से राहत मिलने की संभावना है, जिससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी विशिष्ट या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात नए अवसर और नए रास्ते खोल सकती है. भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में सकारात्मक और खुशियों भरा माहौल रहेगा. घर में धार्मिक आयोजन की संभावना बन रही है, जिससे परिवार में उत्साह और एकता बढ़ेगी. परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन की सूचना मिल सकती है या कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी समझ और निकटता बढ़ेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

जॉब राशिफल

नौकरी में आज आपकी दक्षता और क्षमता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत की सराहना कर सकते हैं. नए कामों की जिम्मेदारी मिल सकती है, और आप उन्हें प्रभावी रूप से पूरा करेंगे. प्रमोशन या पदोन्नति से जुड़े संकेत भी बनने लगेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापार-व्यवसाय में आज बड़ा परिवर्तन या बड़ा निर्णय सामने आ सकता है, और यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. पुराने प्रोजेक्ट या निवेश से अच्छा लाभ मिलने की स्थिति बनेगी. व्यापार विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए आज अवसरों और प्रगति का दिन है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े छात्रों को खास लाभ होगा.

धन राशिफल

धन की स्थिति मजबूत रहेगी. निवेश से लाभ और आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है. अनावश्यक खर्च कम होंगे.

स्वास्थ्य

बीमारी से राहत और ऊर्जा में वृद्धि होगी. शरीर हल्का और मन शांत महसूस करेगा. दिनचर्या संतुलित रखें.

भाग्यशाली रंग — हरा

भाग्यशाली अंक — 5

उपाय: भगवान विष्णु को पीले चावल अर्पित करें और दिन की शुरुआत मीठा खाकर करें. इससे सौभाग्य और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज शेयर मार्केट में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा?
 हां, सोच-समझकर और विशेषज्ञ की सलाह लेकर किए गए निवेश से लाभ मिलने के योग मजबूत हैं.

Q2. क्या नौकरी में आज कोई नया अवसर मिलेगा?
 हां, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या उपलब्धि मिलने की पूरी संभावना है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Nov 2025 02:02 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
