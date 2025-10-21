Aaj Ka Mithun Rashifal (21 October 2025): अचानक मुलाकात बदल सकती है दिन, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, पढ़ें मिथुन राशिफल
Today Gemini Horoscope 21 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और प्रेरणा का रहेगा. चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर और लक्ष्मी–विष्कुम्भ योग के प्रभाव से जीवन में अचानक कुछ सुखद घटनाएँ घट सकती हैं. किसी पुराने मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात नए अवसर लेकर आएगी. वाणी में मिठास बनी रहेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. प्रेम, रचनात्मकता और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में प्रगति होगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर में हल्का दर्द या थकान बनी रह सकती है. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार जरूरी है. स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों की देखभाल पर ध्यान दें. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे.
व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज कर्म प्रधान दिन रहेगा. अपनी मेहनत और योजना पर विश्वास रखें, किस्मत से ज्यादा प्रयास पर ध्यान दें. भाग्य का साथ देर से मिलेगा लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा. नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आर्थिक लाभ देंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा — रिश्ता आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का माहौल रहेगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशियों का संचार होगा.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए. जल्दबाजी में निर्णय न लें. आपकी बुद्धिमानी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा. कोई नया कार्य सौंपा जा सकता है जो करियर में उन्नति का मार्ग खोलेगा.
युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग के लिए दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. खेलकूद से जुड़े लोगों को मैच में मेहनत का फल मिल सकता है. छात्र वर्ग को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए — कोई नई सीख सफलता की दिशा में ले जाएगी.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
A1. फिलहाल बड़े निवेश से बचें, लेकिन छोटे प्रयोगात्मक कार्यों में लाभ हो सकता है.
Q2. क्या प्रेम संबंधों में प्रगति होगी?
A2. हाँ, आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे और विवाह की दिशा में भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
