Aaj Ka Mithun Rashifal 1October 2025: मिथुन राशि ननिहाल में विवाद की संभावना, फाइनेंस और रिश्तों में सतर्क रहें
Today Gemini Horoscope 1 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए बुधवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 1 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. कुछ मामलों में धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होगी. घर-परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह संयमित व्यवहार आपको आगे बढ़ाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव आपको थका सकता है. अनियमित रूटीन से बचें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें. मानसिक शांति बनी रहेगी. हालांकि आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, जिसके चलते आलस्य बढ़ सकता है.
व्यापार राशिफल: पार्टनरशिप बिज़नेस में सावधानी रखें. एकाउंट्स की गड़बड़ी सामने आ सकती है. फेस्टिव सीजन पर मार्केटिंग कार्य को टालना नुकसानदेह रहेगा.
प्रेम व परिवार राशिफल: विवाहित जीवन में किसी तीसरे के कारण गलतफहमी हो सकती है. परिवार में ननिहाल पक्ष से बहस संभव है. धैर्य रखें.
नौकरी राशिफल: ऑफिस में आलस्य और जल्दबाज़ी से बचें. किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें, वरना परेशानी हो सकती है.
धन राशिफल: आमदनी सीमित रहेगी जबकि खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश सोच-समझकर ही करें. यात्रा से भी आपको आर्थिक और मानसिक संतोष मिलेगा.
युवा राशिफल: युवाओं की रूटीन बिगड़ सकती है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को तनाव से दूर रहना होगा. ध्यान और मेडिटेशन से लाभ मिलेगा.
सुझाव:
- धैर्य और संयम बनाए रखें.
- जल्दबाज़ी से बचें.
- नियमित ध्यान या मेडिटेशन करें.
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 9
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज के दिन बड़ा निवेश टालें.
Q2. छात्रों के लिए मुख्य सलाह क्या है?
तनाव को हावी न होने दें और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
