चंद्रमा के पंचम भाव में होने से भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन मन थोड़ा अस्थिर भी हो सकता है. घर की मरम्मत या सजावट से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है.
Aaj Ka Aries Rashifal (4 January 2026): मेष राशि खर्च और पारिवारिक तनाव बढ़ा सकता है, सेहत पर रखें खास ध्यान
Today Aries Horoscope 4 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 4 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में है, जिससे भावनाएं गहरी रहेंगी लेकिन मन थोड़ा अस्थिर भी हो सकता है. घर की मरम्मत या सजावट से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है. सामाजिक स्तर पर आप सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. हालांकि कुछ लोग आपकी प्रगति से जलन रख सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.
करियर और नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों पर नजर रखेंगे. उच्च पद पर बैठे जातकों को अपने अधीनस्थों से विवाद से बचना चाहिए. कार्यस्थल पर अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, तभी आपकी प्रतिष्ठा मजबूत रहेगी.
बिजनेस राशिफल
व्यवसायियों के लिए दिन मेहनत से भरा रहेगा. साझेदारी के मामलों में सावधानी जरूरी है क्योंकि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. सामाजिक संपर्कों के माध्यम से नए व्यापारिक अवसर भी मिल सकते हैं.
वित्त राशिफल
आज खर्च बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए बचत करना आवश्यक है. निवेश सोच-समझकर करें.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम जीवन में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है. परिवार में आपकी बात को उतना महत्व नहीं मिलेगा, जिससे मन थोड़ा दुखी रह सकता है. धैर्य रखें, परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. ध्यान भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा.
हेल्थ राशिफल
आज जोड़ों में दर्द या जॉइंट पेन की समस्या परेशान कर सकती है. भारी काम से बचें और शरीर को पर्याप्त आराम दें. हल्की स्ट्रेचिंग लाभदायक रहेगी.
लकी रंग: सिल्वर
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 7
उपाय: आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज मेष राशि वालों के पंचम भाव में चंद्रमा होने का क्या प्रभाव होगा?
करियर और नौकरी के लिहाज से आज मेष राशि वालों के लिए क्या सलाह है?
नौकरीपेशा लोगों को आज अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों पर नजर रखेंगे, इसलिए कार्यस्थल पर अनुशासन और धैर्य बनाए रखें.
व्यवसायी आज किस बात का ध्यान रखें?
व्यवसायी साझेदारी के मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. सामाजिक संपर्कों से नए व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं.
आज मेष राशि वालों के वित्त राशिफल के अनुसार क्या स्थिति रहेगी?
आज खर्च बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए बचत करना आवश्यक है. निवेश सोच-समझकर करें.
प्रेम जीवन में आज मेष राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
प्रेम जीवन में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है. परिवार में आपकी बात को कम महत्व मिल सकता है, धैर्य रखें.
