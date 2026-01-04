हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Aries Rashifal (4 January 2026): मेष राशि खर्च और पारिवारिक तनाव बढ़ा सकता है, सेहत पर रखें खास ध्यान

Aaj Ka Aries Rashifal (4 January 2026): मेष राशि खर्च और पारिवारिक तनाव बढ़ा सकता है, सेहत पर रखें खास ध्यान

Today Aries Horoscope 4 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 01:58 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mesh Rashifal 4 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में है, जिससे भावनाएं गहरी रहेंगी लेकिन मन थोड़ा अस्थिर भी हो सकता है. घर की मरम्मत या सजावट से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है. सामाजिक स्तर पर आप सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. हालांकि कुछ लोग आपकी प्रगति से जलन रख सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों पर नजर रखेंगे. उच्च पद पर बैठे जातकों को अपने अधीनस्थों से विवाद से बचना चाहिए. कार्यस्थल पर अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, तभी आपकी प्रतिष्ठा मजबूत रहेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए दिन मेहनत से भरा रहेगा. साझेदारी के मामलों में सावधानी जरूरी है क्योंकि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं. सामाजिक संपर्कों के माध्यम से नए व्यापारिक अवसर भी मिल सकते हैं.

वित्त राशिफल

आज खर्च बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए बचत करना आवश्यक है. निवेश सोच-समझकर करें.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है. परिवार में आपकी बात को उतना महत्व नहीं मिलेगा, जिससे मन थोड़ा दुखी रह सकता है. धैर्य रखें, परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. ध्यान भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा.

हेल्थ राशिफल

आज जोड़ों में दर्द या जॉइंट पेन की समस्या परेशान कर सकती है. भारी काम से बचें और शरीर को पर्याप्त आराम दें. हल्की स्ट्रेचिंग लाभदायक रहेगी.

लकी रंग: सिल्वर
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 7

उपाय: आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर: बड़े निवेश से बचें, छोटी और सुरक्षित बचत बेहतर रहेगी.

Q2. क्या प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा?
उत्तर: हां, लेकिन शांत और स्पष्ट बातचीत से स्थिति संभाली जा सकती है.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
उत्तर: भारी काम से बचें और जोड़ों की देखभाल करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 01:58 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मेष राशि वालों के पंचम भाव में चंद्रमा होने का क्या प्रभाव होगा?

चंद्रमा के पंचम भाव में होने से भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन मन थोड़ा अस्थिर भी हो सकता है. घर की मरम्मत या सजावट से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है.

करियर और नौकरी के लिहाज से आज मेष राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

नौकरीपेशा लोगों को आज अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों पर नजर रखेंगे, इसलिए कार्यस्थल पर अनुशासन और धैर्य बनाए रखें.

व्यवसायी आज किस बात का ध्यान रखें?

व्यवसायी साझेदारी के मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. सामाजिक संपर्कों से नए व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं.

आज मेष राशि वालों के वित्त राशिफल के अनुसार क्या स्थिति रहेगी?

आज खर्च बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए बचत करना आवश्यक है. निवेश सोच-समझकर करें.

प्रेम जीवन में आज मेष राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

प्रेम जीवन में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है. परिवार में आपकी बात को कम महत्व मिल सकता है, धैर्य रखें.

Embed widget