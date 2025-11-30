Aaj Ka Aries Rashifal (30 November 2025): मेष राशि चन्द्रमा के 12वें भाव से दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण!
Today Aries Horoscope 30 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 30 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 12वें भाव में गोचर होने की वजह से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. लीगल मामलों में अलर्ट रहने की जरूरत है, छोटी-सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है.
खर्चों और व्यावहारिक मामलों में नियंत्रण बनाए रखें. चन्द्रमा-शनि के विष दोष बनने से बिजनेस में उतार-चढ़ाव और अचानक आने वाली दिक्कतें तनाव दे सकती हैं.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में आज अप्स-एंड-डाउन होता रहेगा. पार्टनरशिप में पारदर्शिता जरूरी है. मार्केट में फंसा हुआ पैसा निकलने में दिक्कत आ सकती है. किसी भी विवादित मामले में जल्दबाजी न करें.
नौकरी राशिफल:
जॉब में मन कम लगने और ध्यान भटकने की स्थिति बन सकती है. ऑफिस में कुछ अनचाही रुकावटें भी आ सकती हैं. चापलूस सहकर्मियों से तर्क-वितर्क से बचें, वरना संघर्ष की नौबत आ सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में शब्दों का गलत इस्तेमाल रिश्ते को बिगाड़ सकता है. लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझें. परिवार में निगेटिव बातें तनाव बढ़ा सकती हैं. दोहरी बातों से बचें और दूसरों को भी ऐसा न करने दें ताकि माहौल सामान्य रहे.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए दिन आलस्य भरा रह सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा. समय को व्यर्थ न जाने दें.
हेल्थ राशिफल:
मौसम में बदलाव होने की वजह से सर्दी, खांसी जैसी तकलीफ बढ़ सकती है. खुद को ठंड से बचाएं. मानसिक तनाव भी बढ़ने के योग हैं, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखें.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: ऑफ-व्हाइट
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें और “हनुमान चालीसा” का पाठ करें.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में लाभ मिलेगा?
A1: लाभ दिखकर भी हाथ से निकल सकता है, इसलिए धैर्य रखें और तुरंत निर्णय न लें.
Q2: क्या आज लीगल मामलों में सावधानी जरूरी है?
A2: जी हां, चन्द्रमा 12वें भाव में होने से लीगल कोमप्लिकेशन के योग हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
