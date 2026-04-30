Aaj ka Mesh Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है.

विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)

आज देश-विदेश में फैले आपके व्यापार में 'टैरिफ फ्री ट्रेडिंग' का विशेष लाभ मिलने के योग हैं. वज्र योग के शुभ प्रभाव से आपके व्यापारिक दस्तावेज़ और कानूनी पक्ष इतने मजबूत रहेंगे कि प्रतिद्वंद्वी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. आज का टर्नओवर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है. निवेश के लिहाज से दिन उत्तम है, विशेषकर भविष्य की योजनाओं में लगाया गया धन लंबे समय तक लाभ देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी. बॉस आपके किसी विशेष आइडिया को स्वीकार कर सकते हैं, जिससे आपको एक बड़ी टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. एम्प्लॉयड लोगों के लिए नई टेक्नोलॉजी सीखना भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के द्वार खोलेगा. ऑफिस में आपकी स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. आर्टिस्ट्स और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्र आज ऐसी कृति तैयार कर सकते हैं जो भविष्य में उन्हें बड़े पुरस्कार या पहचान दिला सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी कौशल का समावेश आपको अन्य प्रतियोगियों से आगे रखेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

चतुर्दशी और पूर्णिमा की संधि का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में नयापन लाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है और आप अपनी संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश करने का मन बनाएंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन शानदार है. शरीर में रक्त का संचार संतुलित रहने से ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. त्वचा पर प्राकृतिक निखार महसूस होगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना उचित रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी.

FAQs

1. आज का सबसे शुभ समय क्या है?

आज शुभ कार्यों के लिए दो समय सर्वश्रेष्ठ हैं: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक.

2. राहुकाल के दौरान क्या सावधानी बरतें?

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने या नए व्यापारिक सौदे करने से बचें.

3. मालव्य योग का लाभ किन राशियों को मिलेगा?

आज वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा, जिससे सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

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