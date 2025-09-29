Aaj Ka Mesh Rashifal 29 September 2025: मेष राशि सोशल सर्कल में बढ़ेगी पहचान, बिजनेस में मुनाफे के योग
Today Aries Horoscope 29 September 2025: मेष राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए प्रगति और सम्मान लेकर आएगा. चन्द्रमा 9वें भाव में होने से सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ेगी. सौभाग्य योग और बुधादित्य योग आपके लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाएंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को शारीरिक थकान और कमजोरी परेशान कर सकती है. खानपान में नियमितता और व्यायाम ज़रूरी रहेगा.
व्यापार राशिफल: व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. नए बिजनेस की शुरुआत के लिए समय शुभ है. कठिनाइयों के बावजूद बिजनेस स्थिर रहेगा और मेहनत का उचित फल मिलेगा.
लव और पारिवारिक जीवन: दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी से तालमेल अच्छा रहेगा. पारिवारिक माहौल में धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ संभव है. अविवाहितों के लिए रिश्ता आने की संभावना है.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा. आपके कार्य की प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. महिला कर्मचारियों को विशेष मान-सम्मान मिलेगा.
धन राशिफल: आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. लाभ-अमृत का चौघड़िया आपको धन संबंधी कार्यों में सफलता दिलाएगा. निवेश के लिए भी समय अनुकूल है.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को आज अपने क्रोध और नकारात्मकता पर नियंत्रण रखना होगा. यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं तो लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता साफ हो जाएगा.
शुभ अंक : 5
शुभ रंग : गुलाबी
उपाय : हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें, दिन शुभ रहेगा.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस की नई शुरुआत कर सकता हूँ?
हाँ, सौभाग्य योग और बुधादित्य योग नए बिजनेस के लिए बहुत अनुकूल हैं.
Q2: क्या आज यात्रा करना शुभ रहेगा?
जी हाँ, पूर्व दिशा की ओर यात्रा आपके लिए शुभ और सफल रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
