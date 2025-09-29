हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 29 September 2025: मेष राशि सोशल सर्कल में बढ़ेगी पहचान, बिजनेस में मुनाफे के योग

Aaj Ka Mesh Rashifal 29 September 2025: मेष राशि सोशल सर्कल में बढ़ेगी पहचान, बिजनेस में मुनाफे के योग

Today Aries Horoscope 29 September 2025: मेष राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Sep 2025 02:35 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए प्रगति और सम्मान लेकर आएगा. चन्द्रमा 9वें भाव में होने से सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान बढ़ेगी. सौभाग्य योग और बुधादित्य योग आपके लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाएंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को शारीरिक थकान और कमजोरी परेशान कर सकती है. खानपान में नियमितता और व्यायाम ज़रूरी रहेगा.

व्यापार राशिफल: व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. नए बिजनेस की शुरुआत के लिए समय शुभ है. कठिनाइयों के बावजूद बिजनेस स्थिर रहेगा और मेहनत का उचित फल मिलेगा.

लव और पारिवारिक जीवन: दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी से तालमेल अच्छा रहेगा. पारिवारिक माहौल में धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ संभव है. अविवाहितों के लिए रिश्ता आने की संभावना है.

नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा. आपके कार्य की प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. महिला कर्मचारियों को विशेष मान-सम्मान मिलेगा.

धन राशिफल: आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. लाभ-अमृत का चौघड़िया आपको धन संबंधी कार्यों में सफलता दिलाएगा. निवेश के लिए भी समय अनुकूल है.

युवा राशिफल: युवा वर्ग को आज अपने क्रोध और नकारात्मकता पर नियंत्रण रखना होगा. यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं तो लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता साफ हो जाएगा.

शुभ अंक : 5

शुभ रंग : गुलाबी

उपाय : हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें, दिन शुभ रहेगा.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस की नई शुरुआत कर सकता हूँ?
 हाँ, सौभाग्य योग और बुधादित्य योग नए बिजनेस के लिए बहुत अनुकूल हैं.

Q2: क्या आज यात्रा करना शुभ रहेगा?
 जी हाँ, पूर्व दिशा की ओर यात्रा आपके लिए शुभ और सफल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Sep 2025 02:35 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope
और पढ़ें
Embed widget