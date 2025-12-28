Aaj Ka Aries Rashifal (28 December 2025): मेष राशि बिजनेस पार्टनरशिप में पारदर्शिता न रखने से बढ़ सकता है तनाव!
Today Aries Horoscope 28 December 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 28 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 12वें भाव में होने के कारण अनचाहे खर्चों में वृद्धि हो सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है. बिजनेस से जुड़े जातकों को आय-व्यय की पूरी जानकारी अपने पार्टनर के साथ साझा करनी चाहिए. किसी भी प्रकार की बात छिपाने का प्रयास पार्टनरशिप में दरार पैदा कर सकता है, क्योंकि सच्चाई देर-सबेर सामने आ ही जाती है.
बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें. भुगतान करते या प्राप्त करते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है. चन्द्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से विरोधी आपके काम में देरी करवाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए दस्तावेजों और डील्स को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहें.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर गपशप से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. बेवजह की चर्चाओं में समय गंवाने से बॉस की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है. काम पर फोकस बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ और दांपत्य जीवन में शब्दों का गलत चयन रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में संयम रखें. परिवार में किसी नकारात्मक स्थिति के कारण रविवार के दिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से एसिडिटी और पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. हल्का, सुपाच्य और समय पर भोजन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
युवा और खिलाड़ी
स्पोर्ट्स पर्सन और युवाओं के लिए दिन थोड़ा आलस्य भरा रह सकता है. अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है.
लकी कलर: नेवी ब्लू
लकी नंबर: 9
अनलकी नंबर: 2
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें.
FAQs
Q1: क्या आज खर्च ज्यादा रहेगा?
A1: जी हां, अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें.
Q2: क्या बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी जरूरी है?
A2: हां, पारदर्शिता न रखने से संबंध बिगड़ सकते हैं.
Q3: नौकरी में किन बातों से बचना चाहिए?
A3: गपशप और अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाएं.
Q4: क्या लव लाइफ में तनाव संभव है?
A4: जी हां, कठोर शब्दों से बचें, संवाद में मधुरता रखें.
Q5: सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?
A5: तला-भुना खाने से बचें और हल्का भोजन करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL