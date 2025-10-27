Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aries Horoscope 27 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और आकर्षण से भरा रहेगा. आपकी व्यक्तित्व की चमक आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी. किसी नज़दीकी रिश्तेदार से मिलने या छोटी यात्रा का योग बन रहा है, जिससे मन को शांति और सुकून मिलेगा. हालांकि, दिन के उत्तरार्ध में कुछ विवाद या मतभेद उभर सकते हैं, जिनसे बचना ही बेहतर रहेगा. संयम और धैर्य से काम लें, क्योंकि छोटी बातों को बड़ा बना लेना आज मानसिक तनाव का कारण बन सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:

मानसिक तनाव और अनावश्यक क्रोध से बचें. मौसम में बदलाव के कारण हल्की थकान या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. योग, ध्यान या हल्की सैर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी. संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.

लव और पारिवारिक राशिफल:

प्रेम जीवन में भावनात्मक गर्माहट महसूस होगी. अगर किसी बात पर गलतफहमी है तो आज खुलकर बात करें, रिश्ते मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद आज विशेष रूप से लाभ देगा.

व्यवसाय और करियर राशिफल:

व्यापारियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. किसी करीबी के सुझाव से आर्थिक निर्णय लेने में लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों को अपने काम के प्रति अधिक एकाग्रता रखनी चाहिए. किसी वरिष्ठ से मतभेद न बढ़ाएं, वरना कार्यस्थल पर अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है.

वित्तीय राशिफल:

आय में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है. कोई पुराना निवेश अब लाभ देना शुरू कर सकता है. धन से जुड़ी नई योजना बनाने से पहले किसी विश्वसनीय व्यक्ति से परामर्श अवश्य लें.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: प्रेम और संबंधों में स्थिरता हेतु आज भगवान विष्णु की उपासना करें तथा ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का 11 बार जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.