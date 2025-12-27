हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Aries Rashifal (27 December 2025): मेष राशि कानूनी मामलों और नौकरी में बढ़ेगी चिंता, सेहत और बच्चों पर दें ध्यान

Aaj Ka Aries Rashifal (27 December 2025): मेष राशि कानूनी मामलों और नौकरी में बढ़ेगी चिंता, सेहत और बच्चों पर दें ध्यान

Today Aries Horoscope 26 December 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Dec 2025 01:17 AM (IST)
Aaj Ka Mesh Rashifal 27 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 12वें भाव में गोचर करने से आपके दिन में भागदौड़, खर्च और मानसिक दबाव बना रह सकता है. वाशी, आनंदादि, सुनफा और पराक्रम योग आपको कार्यों को पूरा करने की शक्ति देंगे, लेकिन चन्द्रमा-शनि विष दोष के कारण कुछ मामलों में सावधानी जरूरी होगी.

नौकरी और करियर

आज कार्यस्थल पर आपको तेज गति से काम निपटाना होगा, लेकिन जल्दबाजी में गलती करने से बचें. सरकारी या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों को बिल क्लियर कराने में परेशानी आ सकती है. जिनकी जॉब दूरस्थ स्थान पर है, उन्हें नई चुनौतियों और अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. बॉस आपसे अधिक अपेक्षा रखेंगे, इसलिए काम में लापरवाही न करें.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा दबाव वाला रहेगा. जिन लोगों का सप्लाई या ऑर्डर आधारित काम है, वे समय पर माल नहीं पहुंचा पाने के कारण तनाव में रह सकते हैं. सरकारी ठेकों से जुड़े लोगों को भुगतान में देरी हो सकती है. आज बड़े सौदे टालना ही बेहतर रहेगा.

धन राशिफल

आज खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. यात्रा, दवा या परिवार से जुड़ा खर्च आपकी जेब पर असर डाल सकता है. फिलहाल उधार देने या लेने से बचें. कोई पुराना भुगतान अटका रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों में आज भावनात्मक असंतुलन देखने को मिल सकता है. जीवनसाथी या प्रेमी से किसी बात पर मतभेद हो सकता है. धैर्य और संवाद से ही स्थिति संभलेगी. गुस्से में कोई फैसला न लें.

परिवार

घर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य को अचानक थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें.

स्वास्थ्य

चन्द्रमा-शनि विष दोष के कारण स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है. खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को खानपान और डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी होगा. सिरदर्द, पेट या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

शिक्षा

छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा. मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन एकाग्रता बनाए रखने से पढ़ाई ठीक रहेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अभ्यास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए.

युवा और छात्र

युवाओं को आज विवादों से दूर रहना चाहिए. किसी बहस या गलत संगत के कारण परेशानी हो सकती है. अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

भाग्य

भाग्य आज मध्यम रहेगा. मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव और बाधाएं कम होंगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को नौकरी में परेशानी हो सकती है?
हाँ, काम का दबाव और गलतियों से बचने की जरूरत रहेगी.

Q2. क्या आज व्यापार में नुकसान हो सकता है?
देरी और भुगतान अटकने से तनाव हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

Q3. क्या स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है?
जी हाँ, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Dec 2025 01:17 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Horoscope
Embed widget