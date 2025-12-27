Aaj Ka Mesh Rashifal 27 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 12वें भाव में गोचर करने से आपके दिन में भागदौड़, खर्च और मानसिक दबाव बना रह सकता है. वाशी, आनंदादि, सुनफा और पराक्रम योग आपको कार्यों को पूरा करने की शक्ति देंगे, लेकिन चन्द्रमा-शनि विष दोष के कारण कुछ मामलों में सावधानी जरूरी होगी.

नौकरी और करियर

आज कार्यस्थल पर आपको तेज गति से काम निपटाना होगा, लेकिन जल्दबाजी में गलती करने से बचें. सरकारी या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों को बिल क्लियर कराने में परेशानी आ सकती है. जिनकी जॉब दूरस्थ स्थान पर है, उन्हें नई चुनौतियों और अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. बॉस आपसे अधिक अपेक्षा रखेंगे, इसलिए काम में लापरवाही न करें.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा दबाव वाला रहेगा. जिन लोगों का सप्लाई या ऑर्डर आधारित काम है, वे समय पर माल नहीं पहुंचा पाने के कारण तनाव में रह सकते हैं. सरकारी ठेकों से जुड़े लोगों को भुगतान में देरी हो सकती है. आज बड़े सौदे टालना ही बेहतर रहेगा.

धन राशिफल

आज खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. यात्रा, दवा या परिवार से जुड़ा खर्च आपकी जेब पर असर डाल सकता है. फिलहाल उधार देने या लेने से बचें. कोई पुराना भुगतान अटका रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों में आज भावनात्मक असंतुलन देखने को मिल सकता है. जीवनसाथी या प्रेमी से किसी बात पर मतभेद हो सकता है. धैर्य और संवाद से ही स्थिति संभलेगी. गुस्से में कोई फैसला न लें.

परिवार

घर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य को अचानक थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें.

स्वास्थ्य

चन्द्रमा-शनि विष दोष के कारण स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है. खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को खानपान और डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी होगा. सिरदर्द, पेट या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

शिक्षा

छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा. मन थोड़ा भटक सकता है, लेकिन एकाग्रता बनाए रखने से पढ़ाई ठीक रहेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अभ्यास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए.

युवा और छात्र

युवाओं को आज विवादों से दूर रहना चाहिए. किसी बहस या गलत संगत के कारण परेशानी हो सकती है. अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

भाग्य

भाग्य आज मध्यम रहेगा. मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव और बाधाएं कम होंगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को नौकरी में परेशानी हो सकती है?

हाँ, काम का दबाव और गलतियों से बचने की जरूरत रहेगी.

Q2. क्या आज व्यापार में नुकसान हो सकता है?

देरी और भुगतान अटकने से तनाव हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

Q3. क्या स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है?

जी हाँ, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.