Aaj Ka Mesh Rashifal (22 October 2025): पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती, बिजनेस में सफलता और करियर में ग्रोथ के संकेत, पढ़ें मेष राशिफल
Today Aries Horoscope 22 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 22 October 2025: आज का दिन साझेदारी, दाम्पत्य और सामाजिक संबंधों के लिए शुभ रहेगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से पति-पत्नी के बीच समझदारी और तालमेल बढ़ेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करेंगे.
बिजनेस राशिफल
प्रीति और लक्ष्मी योग के कारण व्यावसायिक कार्यों में लाभ के योग हैं. बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट या डील फाइनल हो सकती हैं. आपके पुराने प्रयासों का अब उचित परिणाम मिलने की संभावना है. सहयोगियों का साथ और भाग्य दोनों आपके साथ रहेंगे.
जॉब राशिफल
ऑफिस में माहौल आपके पक्ष में रहेगा. बॉस आपके काम की सराहना करेंगे और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के अवसर मिल सकते हैं. किसी प्रशिक्षण या वर्कशॉप में भाग लेकर आप नई स्किल सीख सकते हैं.
लव और पारिवारिक राशिफल
जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. परिवार में एकता और स्नेह का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
युवाओं के लिए आज का दिन नई दिशा देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एकाग्रता बनी रहेगी. छात्रों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. खर्च नियंत्रित रहेगा और निवेश से लाभ संभव है.
हेल्थ राशिफल
मौसमी बदलाव से सर्दी-जुकाम या थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें और जल का सेवन अधिक करें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)
उपाय: आज तुलसी को जल चढ़ाकर "ॐ नारायणाय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
नहीं, आज का दिन स्थिरता बनाए रखने और वर्तमान कार्यों को निखारने के लिए बेहतर है.
Q2. क्या आज निवेश करना लाभकारी होगा?
हां, विशेषज्ञ की सलाह लेकर किया गया निवेश दीर्घकालिक लाभ देगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
