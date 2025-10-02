Aaj Ka Mesh Rashifal 2 October 2025: मेष राशि के जातक निवेश करने से पहले सलाह जरूर लें! पढ़ें आज का राशिफल
Today Aries Horoscope 2 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़िए मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 10वें भाव में होने से आप पिता के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा पाएंगे. सुकर्मा योग के बनने से मन मुताबिक सफलता मिलने की संभावना है. मेहनत और आत्मविश्वास से परिस्थितियों को बेहतर बना पाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
डायबिटीज और बीपी संबंधी परेशानी बढ़ सकती है. अपनी नियमित जांच करवाएं और उचित इलाज लें. खानपान का संतुलन बनाए रखना आज जरूरी है.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो समय अनुकूल रहेगा. हालांकि फेस्टिव सीजन पर किसी भी तरह का बड़ा रिस्क लेने से बचें. निवेश करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के सदस्यों के बीच किसी मुद्दे पर कहासुनी हो सकती है. समझदारी और शांत स्वभाव से स्थिति को संभालें. युवाओं के प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए दिन शुभ रहेगा. ऑफिस में अटका हुआ प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर काम करेंगे तो कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.
धन राशिफल
इन्वेस्टमेंट से पहले सावधानी बरतें. बजट के अनुसार ही कदम उठाना लाभकारी होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है.
युवा और करियर राशिफल
मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाई में शत-प्रतिशत प्रयास करना होगा. तभी वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे. युवाओं के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा.
शुभ अंक- 8
शुभ रंग- पीला
आज का उपाय
हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सफलता के अवसर बढ़ेंगे.
FAQs
Q1 क्या मेष राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी निवेश सही रहेगा?
हाँ, समय अनुकूल है लेकिन बजट का ध्यान रखना आवश्यक है.
Q2 क्या मेष राशि के छात्रों को आज सफलता मिलेगी?
जी हाँ, विशेषकर मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
